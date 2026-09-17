Помощи за ток за фирмите - след 10 месеца и неясен процент от стари сметки

Правителството прие фирми, болници, училища, публични сгради и мрежови оператори да получат до 140 млн. евро компенсации за сметките си за ток в периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Какъв точно процент от фактурите обаче ще бъде покриван ще стане ясно след десет месеца, когато приключи програмата, и ще зависи от наличните средства във Фонда "Сигурност на електроенергийната система". В него влизат 5 процента от приходите на производителите на електриенергия и преносните оператори, както и средствата от държавната търговия с парникови емисии.

Последният подобен механизъм действаше до края на март 2025 г., докогато небитовите потребители получаваха компенсации, покриващи изцяло разликата между реалната средномесечна борсова цена за базов товар на сегмента "ден напред" на Българската независима енергийна борса за съответния месец и определената от правителството базова цена от 180 лв/мвтч.

След това - през септември 2025 г., редовното правителство на ГЕРБ изготви проект за тригодишен механизъм - със задна дата от 1 юли 2025 г. до края на юни 2028 г., с предвидени за първите 12 месеца 210 млн. лв. за компенсации. Предвиждаше се подпомагане да получат само енергоинтензивните предприятия от тежката и леката промишленост, без малък и среден бизнес – фризьори, фитнеси, заведения, банки и телекоми. Заложено бе и помощта да не е за повече от половината потребена електроенергия от предприятието в съответния месец.

Субсидия нямаше да има и ако тя сваля общата цена за фирмата под 125 лв./МВтч. Заложено беше и изискване половината от получените компенсации задължително да се влагат в енергийна ефективност на предприятията или изграждане на собствени възобновяеми енергийни източници. Механизмът обаче не бе приет, такъв отново бе обсъждан и от служебното правителство на Андрей Гюров, но отново без реален резултат.

Сега кабинетът на Румен Радев е решил да се вдигне таванът на цената на тока, над който небитовите клиенти ще получават компенсации. Той става 122.71 евро за мегаватчас, което е доста над предишните.

От началото на септември борсовите цени на тока варират между 150 и 180 евро/МВтч, в единични случаи - през уикедна са около 110 евро, а има и постигнати цени от над 200 евро. Пред август средната цена на електроенергията е била 143.15 евро/МВтч, според данните на енергийната борса.

Предвидената от началото на този месец помощ ще се дава при цени на борсата над 122.71 евро/МВтч. Тя обаче няма да покрива пълната разлика, а най-много 80 на сто. Конкретният процент ще бъде определен от Министерския съвет след приключване на 10-месечния период, съобразно наличните средства във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", посочва се в съобщението на правителствената пресслужба.

Не се съобщава към получателите на компенсациите да има изисквания за енергоефективни мерки или ВЕИ.

Така едва през следващото лято ще бъде предоставена помощта за изминалия десетмесечен перио. Тя ще се получи чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават електрическа енергия директно на небитови крайни клиенти, както и оператора на организирания пазар на електрическа енергия - чрез доставчика, с който съответният клиент има договор за доставка, обясняват от Министерския съвет.

Подпомагане е предвидено и за държавния електропреносен оператор и електроразпределителните дружества, които ще бъдат компенсиране за разходите им за закупува на енергията за технологични нужди. Това ще ограничи въздействието на цени над 122.71 евро/МВтч върху разходите за мрежовите такси, които биха де отразили върху поскъпване на цените за бита от 1 юли 2027 г., когато мрежовите компании ще трябва да включат непредвидените за изминалия период в цените им разходи в новите тарифи.

По програмата няма да бъдат подпомагани небитови крайни клиенти, получаващи компенсации по други приети от Министерския съвет програми с припокриващ се период, уточнява се в прессъобщението.