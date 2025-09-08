Поне 13 убити при протест срещу забраната на социални медии в Непал

Най-малко 13 души са убити и десетки са ранени в Непал, след като демонстрации срещу правителствената забрана за социални медии доведоха до сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност.
Хиляди се вслушаха в призива на демонстранти, описващи се като поколение Z, да се съберат близо до сградата на парламента в Катманду заради решението за забрана на платформи, включително Facebook, X и YouTube.
Министърът на комуникациите на Непал Притхви Суба заяви пред БиБиСи, че полицията е трябвало да използва сила - която включва водни оръдия, палки и изстрелване на гумени куршуми.
Правителството заяви, че платформите за социални медии трябва да бъдат регулирани, за да се справят с фалшивите новини, речта на омразата и онлайн измамите.
Но популярни платформи като Instagram имат милиони потребители в Непал, които разчитат на тях за забавление, новини и бизнес.
Демонстрантите носеха плакати с лозунги, включително „стига толкова“ и „край на корупцията“.
Някои казаха, че протестират срещу авторитарното отношение на правителството.
Сн. ЕПА/БГНЕС
Докато митингът се премести в ограничена зона близо до парламента, някои протестиращи се покатериха през стената.
Не е ясно какво е предизвикало сблъсъците.
„Сълзотворен газ и водни оръдия бяха използвани, след като протестиращите нахлуха в ограничената зона“, каза говорителят на полицията Шехар Ханал пред Агенция Франс прес.
Говорител на областната служба в Катманду заяви, че е въведен полицейски час около райони, включително сградата на парламента, след като протестиращите се опитаха да влязат в нея.
Говорителят на непалската армия Раджарам Баснет каза пред BBC, че малка част от войници е била разположена по улиците след въвеждането на полицейския час.
Сн. ЕПА/БГНЕС
Миналата седмица властите наредиха блокирането на 26 платформи за социални медии, тъй като не са спазили крайния срок за регистрация в министерството на комуникациите и информационните технологии на Непал.
От петък потребителите изпитват затруднения с достъпа до платформите, въпреки че някои използват VPN, за да заобиколят забраната. Досега две платформи са били активирани отново след регистрация в министерството.
Непалското правителство твърди, че не забранява социалните медии, а се опитва да ги приведе в съответствие с местното законодателство.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.