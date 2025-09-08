Поне 13 убити при протест срещу забраната на социални медии в Непал

Най-малко 13 души са убити и десетки са ранени в Непал, след като демонстрации срещу правителствената забрана за социални медии доведоха до сблъсъци между протестиращи и сили за сигурност.

Хиляди се вслушаха в призива на демонстранти, описващи се като поколение Z, да се съберат близо до сградата на парламента в Катманду заради решението за забрана на платформи, включително Facebook, X и YouTube.

Министърът на комуникациите на Непал Притхви Суба заяви пред БиБиСи, че полицията е трябвало да използва сила - която включва водни оръдия, палки и изстрелване на гумени куршуми.

Правителството заяви, че платформите за социални медии трябва да бъдат регулирани, за да се справят с фалшивите новини, речта на омразата и онлайн измамите.

Но популярни платформи като Instagram имат милиони потребители в Непал, които разчитат на тях за забавление, новини и бизнес.

Демонстрантите носеха плакати с лозунги, включително „стига толкова“ и „край на корупцията“.

Някои казаха, че протестират срещу авторитарното отношение на правителството.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Докато митингът се премести в ограничена зона близо до парламента, някои протестиращи се покатериха през стената.

Не е ясно какво е предизвикало сблъсъците.

„Сълзотворен газ и водни оръдия бяха използвани, след като протестиращите нахлуха в ограничената зона“, каза говорителят на полицията Шехар Ханал пред Агенция Франс прес.

Говорител на областната служба в Катманду заяви, че е въведен полицейски час около райони, включително сградата на парламента, след като протестиращите се опитаха да влязат в нея.

Говорителят на непалската армия Раджарам Баснет каза пред BBC, че малка част от войници е била разположена по улиците след въвеждането на полицейския час.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Миналата седмица властите наредиха блокирането на 26 платформи за социални медии, тъй като не са спазили крайния срок за регистрация в министерството на комуникациите и информационните технологии на Непал.

От петък потребителите изпитват затруднения с достъпа до платформите, въпреки че някои използват VPN, за да заобиколят забраната. Досега две платформи са били активирани отново след регистрация в министерството.

Непалското правителство твърди, че не забранява социалните медии, а се опитва да ги приведе в съответствие с местното законодателство.