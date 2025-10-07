 Прескочи към основното съдържание
Поне 15 жертви на затрупан от свлачище автобус в Индия

Поне 15 жертви на затрупан от свлачище автобус в Индия
Най-малко 15 души са загинали, а няколко са ранени, след като днес автобус е бил затрупан от свлачище в индийския северен щат Химачал Прадеш, съобщиха местните власти, цитирани от световните агенции. На място са пристигнали спасителни екипи и доброволци от околните села.
 
Трагедията се е разиграла в Биласпур, на около 100 километра от Шимла, столицата на щата Химачал Прадеш, който се намира в Хималаите. Свлачището е било причинено от проливните дъждове.
 
Миналата седмица проливни дъждове засегнаха тежко района на Дарджилинг в Североизточна Индия и унищожиха 5 процента от чаените плантации там. Много пътища бяха отнесени от придошлите води на реки и от свлачища. Бяха разрушени над 500 къщи, а най-малко 36 души загинаха.
 
Премиерът на Индия Нарендра Моди обяви изплащане на 200 000 рупии (2254 долара) от премиерския Национален фонд за подпомагане за най-близките роднини на всеки загинал при инцидента от днес, а на ранените ще бъдат изплатени 50 000 рупии.
