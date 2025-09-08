Поне пет жертви на стрелба в Йерусалим

Най-малко петима души са убити и седем са тежко ранени при стрелба в Йерусалим, съобщават парамедици.
Израелската служба за бърза помощ „Маген Давид Адом“ идентифицира загиналите като трима мъже на около 30 години, една жена на около 50 години и един мъж на около 50 години.
Девет души с огнестрелни рани са откарани в местни болници, заедно с трима други, ранени от счупено стъкло.
Израелската полиция съобщи, че двама „терористи“ са открили огън към автобусна спирка на кръстовището Рамот, в северните покрайнини на града.
Няма незабавни претенции от въоръжени групировки.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху в момента провежда оценка на ситуацията около нападението с ръководителите на израелската система за сигурност, съобщава офисът му в публикация в X.
