"Попитай ме за вярата". Гръцката православна църква залага на изкуствен интелект

Гръцката православна църква влезе в епохата на изкуствения интелект със специализирания инструмент ЛОГОС, разработен по инициатива на Митрополията на Неа Йония, Филаделфия, Ираклион и Халкедон в сътрудничество с базирания на остров Лесбос Егейски университет, съобщи в електронното си издание гръцкият ежедневник "Катимерини“.

Митрополитът на Неа Йония Гавриил, на когото принадлежи идеята за разработването на инструмента, обяснява, че ЛОГОС предоставя организирана дигитална библиотека, а алгоритъмът на изкуствен интелект събира информацията, която се отнася до въпросите, които поставят хората, и я формулира в разбираеми и полезни отговори. ЛОГОС "не замества човека и духовния (наставник). Той действа като пътеводител, който ще доведе вярващия до следващата стъпка в Църквата, която има задачата да катехизира“, обяснява митрополит Гавриил.

Той казва, че децата чрез мобилния си телефон, както и хората в интернет, получават от там почти всичките си представи и допълва, че не може Църквата да остане извън тази реалност.

"Всеки инструмент, който създава човекът, (трябва) да се използва в служба на човека. С това приложение ние се стремим да "вцърковим“ едно човешко творение. Развитието на технологията няма за цел да направи човека инструмент на изкуствения интелект, а да направи изкуствения интелект инструмент на човека“, казва митрополитът, цитиран от БТА.

ЛОГОС е определен като "цифров инструмент за духовна референция, който използва възможностите на изкуствения интелект, за да предостави знания и информация по богословски, църковни и духовни въпроси, като се основава на светлината на православната традиция и на светодуховния опит на Църквата“.

Приложението приканва заинтересованите: "Попитай ме за това, което те интересува във връзка с вярата, молитвата, богопочитанието или духовния живот; ЛОГОС е тук да те насочи с уважение, знание и дискретност, като освети пътя ти в православната вяра“.

В репортажа е описан и тест как работи изкуственият интелект. На въпрос дали потребителят може да се изповяда чрез приложението, ЛОГОС отговаря, че не може да приеме изповед, но описва тайнството на изповедта и предлага да помогне за подготовката за изповед, като подготвя кратък наръчник и предлага молитва, която се произнася преди и след тайнството.