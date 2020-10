Поправката за "платени протестиращи" в България изчезна от резолюцията на Европейския парламент

Евродепутатката от Малта Роберта Мецола, която предложи цели 37 поправки в резолюцията на Европейския парламент, се отказа от текста, в който се твърдеше, че протестите в България са платени от обвиняем бизнесмен. Въпросното твърдение бе част от поправките, с които Европейската народна партия се опитва да смекчи критичния текст на резолюцията за върховенството на закона у нас. Неин автор е социалистът Хуан Агилар, който е председател на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред (ЛИБЕ). Преди седмица комисията прие резолюцията с 35 гласа "за", 30 "против" и 1 "въздържал се".

Роберта Мецола

Веднага след това стана ясно, че Мецола и българският евродепутат Ангел Джамбазки са внесли общо 49 поправки. В една от тях бе записано, че "изтъкнат магнат с 18 обвинения е наливал финансови средства" в протестите", очевидно намеквайки за хазартния бос Васил Божков. Че уличното недоволство е платено от Божков е опорка на българските управляващи и прокуратурата. Държавното обвинение дори пусна записи от СРС-та, в които Божков говори за протестите, за да обоснове тезата си. От ЕНП вече ясно показаха, че ще защитават ГЕРБ. Председателят на парламентарната група на ЕНП Манфред Вебер повтаря аргументите на българското правителство и призова то да остане на власт до редовните избори през март догодина.

И той, и Мецола бяха подложени на сериозни критики в социалните мрежи. В сряда, часове преди гласуването на поправките малтийската евродепутатка оттегли текста за платените протести.

"Дишайте, групата на ЕНП никога не е казвала или намеквала, че всички протестиращи в България са платени. Разбираме обаче, че въпросната поправка беше интерпретрана погрешно и затова е оттеглена", написа тя в туитър.

Take a breath guys. The @EPPGroup never said or intended to say everyone protesting in Bulgaria is paid. In fact, many of our amendments strengthen the right to protest. We do understand though that the amendment in question has been open to misinterpretation & has been withdrawn — Roberta Metsola MEP (@RobertaMetsola) October 7, 2020

Дори и така, ако поправките бъдат приети тонът на резолюцията до голяма степен ще бъде смекчен. Мецола иска да се добавят критични текстове срещу президента Румен Радев. Тя иска резолюцията да има следния преамбюл.

"Като се има предвид, че през последните месеци българските граждани са свидетели на голям брой твърдения за корупция на високо равнище, някои от които се отнасят пряко до министър-председателя и президента на Република България; като се има предвид, че през последните месеци международни медии многократно съобщаваха за възможни взаимовръзки между престъпни групи и властите в България и между чужди разузнавания и служби и съветници на президента..."

Тя предлага да се похвали прокуратурата за повдигнатите обвинения срещу министъра на околната среда и водите Нено Димов и двама заместник-министри, което трябва да послужи за доказателство, че корупцията се преследва.

По отношение на протестиращите Роберта Мецола предлага да се измени текстът, който осъжда полицейското насилие над тях. Вместо това иска да се напише, че в условията на пандемия не спазват физическа дистанция помежду си.

Джамбазки пък не харесва по-голяма част от документа и настоява за отпадането на неговия първи параграф, с който ЕП би трябвало да изрази "дълбоко съжаление", че развитието на България "доведе до значително влошаване на спазването на принципите на върховенството на закона, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната система, разделението на властите, борбата с корупцията и свободата на медиите".

Той предлага да отпадне и параграфът, който призовава за спиране на парите на корумпирани правителства, но като се запази достъпът на населението до еврофондовете.

От групата на либералите три поправки е внесла румънката Рамона Стругариу, която на свой ред настоява за засилване на критиките към властите в София.