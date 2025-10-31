Поръчка за 20 млн. лв. за IT системата на НДК мина без конкуренция

LED екран за 650 000 лв., турникет за 50 000 лв. и мобилно устройство за достъп до събития за 5200 лв. - това са само част от цените, с които "А1" спечели обществената поръчка за близо 20 млн. лв. за информационната система на Националния дворец на културата (НДК) и Фестивалния конгресен център (ФКЦ) във Варна.

Изборът на изпълнител стана бързо и на практика без конкуренция. Другият кандидат – фирма, която няма капацитет за свърши тази работа, е отстранен. Част от дейностите, включени в поръчката, пък са направени покрай ремонтите на НДК заради българското европредседателство през 2018 г.

Засега няма осигурено финансиране, а изпълнението на поръчката ще стане възможно единствено, ако Европейската комисия одобри предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост, което България предложи през октомври.

Едно предложение

Обществената поръчка за доставка, монтаж и поддръжка на информационна система за оптимизация на организацията на събитията на НДК и ФКЦ Варна е обявена на 28 август. До крайния срок за подаване на оферти 30 септември постъпва единствено предложението на А1 и то часове преди крайния срок.

За да може поръчката да бъде изпълнена с европейско финансиране, е нужна конкуренция и затова срокът е удължен до 13 октомври. На 9 октомври е подадена още една оферта от фирмата "Катмар 13". На 14 октомври са отворени документите на двете фирми. Десет дни по-късно са отворени и ценовите предложения. Това на "А1" е за 19.9 млн. лв. без ДДС, малко под прогнозната стойност от 20 млн. лв. Ценово предложение от "Катмар 13" липсва, като се оказва, че фирмата е отстранена заради неправилно попълнени документи.

Интересното е, че "Катмар 13" е участвала в множество обществени поръчки, но досега не е печелила нито една. Подавала е оферти в 180 поръчки без особен успех, видно от регистъра за обществени поръчки. Сред тях са търгове за реконструкция на водопроводна мрежа в Кнежа, нова система за климатизация на БНР, дом за резидентна грижа в Девня, самолетни билети за Медицинския университет във Варна и т.н. Управител на компанията е Димитър Маринов, а сред основните дейности на фирмата са ресторантьорството, хотелиерството управлението на заведения и други дейности, сочи справка в Търговския регистър.

Така след закономерното отстраняване на "Катмар 13", остава само офертата на "А1" и само няколко часа след отварянето на ценовите оферти възложителят излиза с решение, с което обявява мобилния оператор за победител.

Срокът за изпълнение на дейностите е половин година, а след това "А1" ще поддържа системите в продължение на 5 години. Цената на поддръжката е предвидена в обществената поръчка, но от мобилния оператор отговориха, че не е ясно колко ще струва тя на годишна база. Всичко това ще се случи, ако бъде осигурено финансирането по ПВУ.

Инвестицията от 20 млн. лв. е за обновяване на информационната система, изграждането на мрежова система, интегрирана система от дисплеи и система за контрол за достъп на НДК и ФКЦ. Заложени са още нов уеб сайт (такъв НДК и ФКЦ в момента имат – бел. ред.), мобилно приложение, платформа за продажба на билети, каквато също има, ERP система и система за управление на бизнес процесите.

Видимо сайтът на НДК е добре разработен. Посочената му архитектура в поръчката е сходна със сегашната. Сайтът на НДК е разработен от StudioX, чиито услуги ползва и "А1", показва проверка на Mediapool.



Мобилният оператор е сред клиентите на Studio X, което е разработило и сегашния сайт на НДК, Сн. Екранна снимка

"Разработката на сайтове се развива непрекъснато и налага използването на все по-нови технологии и архитектури, а за безпроблемното им въвеждане е належащо изграждането на нов сайт", отговориха от „А1“ на запитване от Mediapool защо е нужно да се прави нов сайт.

Към датата на публикуване на този текст от НДК не отговориха на запитването на Mediapool защо е нужно да се подменят системи, направени за европредседателството.

LED екрани и турникети за милиони

На пръв поглед някои от единичните цени, обявени в печелившата оферта от "A1", са стряскащи.

Около 7 млн. лв ще струва изграждане на интегрирана система от дисплеи. По 650 000 лв. е цената само на един от общо четирите прозрачни външни LED екрани. Един извит LED екран за събития струва повече от 330 хил. лв. От "А1" обясниха, че цените са съобразени с изискванията на поръчката. Те допълниха, че "по отношение на цената на извития LED екран за събития и прозрачния външен LED екран - такава разбивка не е поискана от възложителя" и компанията няма практика да прави такива разбивки, ако не са поискани. Това обаче фактически не отговаря на публикуваната оферта в регистъра на обществените поръчки.



В ценовата оферта на "А1" е посочено колко ще струва един LED екран, Сн. Екранна снимка

За изграждането на система за контрол за достъп до НДК е заложено поставянето на 8 турникета, всеки от които струва над 50 000 лв. Ще се купят и 50 мобилни устройства за контрол и достъп до събития, всяко от което е с обявена цена от 5200 лв.

Експерти от технологичната сфера, до които Mediapool се допита, казаха, че цените изглеждат завишени. По груба тяхна оценка всички дейности по изграждането на системата биха стрували около 10 млн. лв., но в това число не влиза поддръжката. Други дори дават двойно по-ниска цена.

Според "А1" обаче "не може да се сравняват цените на подобно изглеждащи устройства от различни сайтове с цената в конкретната обществена поръчка, която е съобразена със спецификацията, необходима за постигане на най-доброто съотношение цена-качество".

"Устройствата, включени в поръчката, са неделима част от цялостна система и затова преминават през допълнителни разработки, включително софтуер и адаптации. Те трябва да отговорят на специфичните нужди на възложителя, като се интегрират с останалите информационни системи на клиента. Устройствата трябва да покрият и стриктни критерии за информационна сигурност, което налага тяхното допълнително адаптиране", се казва още в отговора на "А1" до Mediapool относно цените.

По право "А1" може да използва подизпълнител. Мобилният оператор обаче посочва, че опитът, който имат от "над 1000 успешно реализирани ICT проекта в изминалата година и експертността на екипа, им дава увереност, че може да се справят с изпълнението и на тази поръчка".

Финансирането от ПВУ

Сега остава единствено държавата да осигури 20-те милиона лева за новата свърхтехнологична информационна система на НДК в София и ФКЦ във Варна. Предложението е това да стане с европари по Плана за възстановяване и устойчивост. За целта правителството предложи предоговаряне на плана, който изпрати за одобрение на Еврокомисията. Средствата се осигуряват за сметка на парите за саниране на частни жилища, които правителството предлага да се намалят с 53 млн. лв. Останалите 33 млн. лв. са предвидени за 7 държавни болници.

Част от предвидените в поръчката дейности бяха изпълнени по време на ремонта на НДК за първото ни европредседателство през 2018 г. Общо всички дейности тогава излязоха над 50 млн. лв. Имаше и гръмки заглавия и обещания как НДК преминава от аналоговота в дигиталната ера.

Днес обаче се оказва, че това не се е случило и монтираното преди осем години мрежово оборудване вече трябва да се демонтира, според документацията на обществената поръчка за 20 млн. лв.

От "А1" обясниха, че такива дейности се изискват, когато съществуващото оборудване е "морално остаряло и за него не съществува хардуерна и софтуерна поддръжка". Освен това има "риск ключов компонент на такова оборудване да спре да работи нормално и така да застраши работоспособността на всички бизнес процеси на възложителя" в случая НДК, обясниха от "А1". От НДК обаче още не са отговорили на въпроси на Mediapool относно сегашната система.

По време на ремонтите за европредседателството шеф на НДК беше Мирослав Боршош, който днес е министър на туризма. Той беше отстранен от поста заради нарушения около ремонта на сградата. Прокуратурата дори го обвини за злоупотреби с бюджета на НДК за 3 млн. лв. През 2021 г. съдът обяви Боршош за невинен по всички обвинения, а делото беше определено като "загуба на време".

Днес начело на НДК е Андрияна Татарова, срещу която също имаше съмнения за злоупотреби. Тя стана изпълнителен директор в началото на 2024 г. по време на правителството на т.нар. "сглобка" между ПП-ДБ и ГЕРБ. В края на годината обаче тя беше сменена, но само ден преди кабинетът на Росен Желязков да положи клетва решението беше отменено.

Финалното решение на сагата беше в ръцете на министъра на културата от "Има такъв народ" Мариан Бачев. Именно Министерството на културата е принципал на НДК. В крайна сметка новата директорка на НДК проф. Надя Миронова остана на поста само три дни, а Татарова беше върната като директор. Впоследствие Татарова отрече обвиненията за злоупотреби и финансови нарушения.