Поръчка за нов сондаж в "Чирен" за 16 млн. лв.

Поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов водонагтенателен сондаж в газохранилището в Чишрен, е обявил в последния ден на юли държавният газов оператор "Булгартрансгаз". Тя е за близо 16 млн. лв. без ДДС и целта е да се замени сегашният такъв единствен сондаж, който е направен през 1964 година и е силно амортизиран, заявиха от дружеството пред Mediapool.
Оттам уточниха, че този сондаж не е част от разширението на съоръжението, но е важен за експлоатацията му при планирания повишен капацитет да 1 млрд. куб. М, тъй като сегашният водонагнетателен сондаж не е надежден.
Срокът за подаване на оферти е полунощ на 9 септември.
Съществуващият сондаж за нагнетяване на попътно добивани пластови води, съпътстващи добива на газ от газовите сондажи в хранилището, е с дълбочина 2238.50 м, обясняват от "Булгартрансгаз" (БТГ).
Става ясно, че още през 2023 г. при профилактични ремонтни работи на сондажа са открити силно корозирани помпено-компресорни тръби и се наложило да се извършват аварийно-спасителни операции на съоръжението, което се използва за реинжектиране в земните недра на пластови води, съпътстващи черпенето на газ от експлоатационните сондажи. Това е важно за безопасната експлоатация на хранилището.
Не е ясно обаче защо, след като операторът е бил наясно с проблемния водонагнетатетелн сондаж от преди две години, изграждането на нов такъв, например, не е включено в предишните две поръчки за сондажите за увеличаване капацитета на хранилището. Първата беше за десет експлоатационни и три наблюдателни, а след като "Главболгарстрой" се отказа от договора, БТГ тръгна към раздробяване на процедурата. Вторият търг беше за три експлоатационни плюс опция за още три. Той обаче беше прекратен след отстраняването и на тримата участници, двама от които обжалват решението и пред Върхавния административен съд. Още не е ясно дали държавният оператор ще обяви нов търг за експроатационни сондажи и какъв ще е този път подходът му или ще чака произнасянето на решението на съда
Поръчката за водонагнетателния сондаж е разделена условно на две фази. Първата е за изработване на хидрогеоложки доклад и геоложко проектиране, съобразено с цялата налична информация от досегашните геоложки проучвания, геофизични и 3D изследвания, извършени върху чиренската тектонска структура през изминалите години, както и от създадения през 2023 г. актуализиран 3D геолого-тектонски модел чрез моделиране и симулация, посочват от дружеството.
Втората фаза включва определяне местоположението на сондажа и последващо устройствено планиране, изготвяне на екоценка при необходимост, проектиране на сондажа, изработката му и въвеждането му в експлоатация.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.