Поръчка за нов сондаж в "Чирен" за 16 млн. лв.

Поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов водонагтенателен сондаж в газохранилището в Чишрен, е обявил в последния ден на юли държавният газов оператор "Булгартрансгаз". Тя е за близо 16 млн. лв. без ДДС и целта е да се замени сегашният такъв единствен сондаж, който е направен през 1964 година и е силно амортизиран, заявиха от дружеството пред Mediapool.

Оттам уточниха, че този сондаж не е част от разширението на съоръжението, но е важен за експлоатацията му при планирания повишен капацитет да 1 млрд. куб. М, тъй като сегашният водонагнетателен сондаж не е надежден.

Срокът за подаване на оферти е полунощ на 9 септември.

Съществуващият сондаж за нагнетяване на попътно добивани пластови води, съпътстващи добива на газ от газовите сондажи в хранилището, е с дълбочина 2238.50 м, обясняват от "Булгартрансгаз" (БТГ).

Става ясно, че още през 2023 г. при профилактични ремонтни работи на сондажа са открити силно корозирани помпено-компресорни тръби и се наложило да се извършват аварийно-спасителни операции на съоръжението, което се използва за реинжектиране в земните недра на пластови води, съпътстващи черпенето на газ от експлоатационните сондажи. Това е важно за безопасната експлоатация на хранилището.

Не е ясно обаче защо, след като операторът е бил наясно с проблемния водонагнетатетелн сондаж от преди две години, изграждането на нов такъв, например, не е включено в предишните две поръчки за сондажите за увеличаване капацитета на хранилището. Първата беше за десет експлоатационни и три наблюдателни, а след като "Главболгарстрой" се отказа от договора, БТГ тръгна към раздробяване на процедурата. Вторият търг беше за три експлоатационни плюс опция за още три. Той обаче беше прекратен след отстраняването и на тримата участници, двама от които обжалват решението и пред Върхавния административен съд. Още не е ясно дали държавният оператор ще обяви нов търг за експроатационни сондажи и какъв ще е този път подходът му или ще чака произнасянето на решението на съда

Поръчката за водонагнетателния сондаж е разделена условно на две фази. Първата е за изработване на хидрогеоложки доклад и геоложко проектиране, съобразено с цялата налична информация от досегашните геоложки проучвания, геофизични и 3D изследвания, извършени върху чиренската тектонска структура през изминалите години, както и от създадения през 2023 г. актуализиран 3D геолого-тектонски модел чрез моделиране и симулация, посочват от дружеството.

Втората фаза включва определяне местоположението на сондажа и последващо устройствено планиране, изготвяне на екоценка при необходимост, проектиране на сондажа, изработката му и въвеждането му в експлоатация.