Пореден инцидент с трамваи блокира трафика по столичен булевард

Поредният инцидент с трамваи в София блокира движението по централния булевард "Христо Ботев" за часове.
При удара една жена е пострадала и е настанена за лечение в болницата.
Инцидентът е станал около 11 часа на кръстовището на столичния бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга".
Два трамвая, движещи се по линии с номера 1 и 6 се удрят. Единият трамвай блъснал другия отзад, след което удареният излязъл от релсите и се забил в дърво, разказват очевидци.
Жена е получила травма на главата и е настанена в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ.
Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно. Заради катастрофата в района се е образувало голямо задръстване.
На място има полиция и аварийни екипи. Предстои да бъдат изяснени причините за произшествието.
Общо 15 души са ранени при 12 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.
В София са регистрирани 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.
