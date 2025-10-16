Пореден инцидент с трамваи блокира трафика по столичен булевард

Поредният инцидент с трамваи в София блокира движението по централния булевард "Христо Ботев" за часове.

При удара една жена е пострадала и е настанена за лечение в болницата.

Инцидентът е станал около 11 часа на кръстовището на столичния бул. "Христо Ботев" и ул. "Струга".

Два трамвая, движещи се по линии с номера 1 и 6 се удрят. Единият трамвай блъснал другия отзад, след което удареният излязъл от релсите и се забил в дърво, разказват очевидци.

Жена е получила травма на главата и е настанена в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ", съобщиха за БНР от Центъра за спешна помощ.

Движението на трамваите по бул. "Христо Ботев" в двете посоки е спряно. Заради катастрофата в района се е образувало голямо задръстване.

На място има полиция и аварийни екипи. Предстои да бъдат изяснени причините за произшествието.

Общо 15 души са ранени при 12 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.