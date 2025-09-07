Пореден протест срещу безводието в Плевен

Жители на Плевен и региона излизат на поредния си протест заради водната криза.
В следобедните часове те отново ще блокират движението по главния път София – Русе при село Ясен, а след това протестът им ще продължи пред сградата на общината в Плевен.
Протестът днекс ще започне с автошествие, което ще тръгне в 14.00 ч. от паркинга край езерото в парк "Кайлъка", ще премине по централните улици в Плевен и ще завърши на пътя Сфоия –Русе след село Ясен. Очаква се около 14.30 ч. движението на автомобили там да бъде блокирано, поясни организаторът на протестите Борислав Цветанов.
"За да изразим недоволството си от всички краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, които не са ефективни, правят се неразумни неща, вода няма и да има. Чакаме в Балкана да завали, за да имаме вода. Всичко друго просто е имитация на работа, просто сме отчаяни до безкрай“, каза той.
Протестът ще продължи в 17.00 ч. пред сградата на общината в Плевен.
"Няма как да се откажем, да се дадем на държавата. Очакваме да се намери финансиране за цялата водопроводна мрежа, а не просто за металните тръби. Ние искаме проблемът да бъде решен един път завинаги, не само да чакаме обещания и за поредна година да сме излъгани."
Заради продължаващите проблеми с безводието обявеното частично бедствено положение в Плевен и още 14 населени места в областта беше удължено до 1 октомври.
Какъв ли вой ще вдигнат шарлатаните, ако им си случи да останат без вода.
Те хората са си без вода, Как се живее така. Доведоха хората до първобитно общинен строй. И Русия им е виновна за некадърността и бездарието.
Протестът с/у кого е срещу природата? .... или с/у Простий Кирчо? ;)
Мутро, къде си ? Няма ли да отидеш с джипката да раздаваш вода ?