Пореден протест в Плевен заради безводието

Стотици излязоха на протест в Плевен заради безводието в града.

Демонстрацията започна с шествие. Протестиращите спряха пред сградата на общината.

Събралите се носеха плакати с надписи "Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се", "Корупцията унищожава Плевен", "Не искаме обещания, пуснете водата" и "Спрете течовете, не чешмите".

"Сега трябва да извлечем максимума, за да решим проблема с водата в Плевен. Премиерът каза, че пари има, щом има, ще настояваме, те да бъдат преведени за решаване на проблема с безводието в региона", каза Драгомир Алексиев от гражданско сдружение "Контракорупция", предаде БТА.

Водният режим в града започна в края на юли. Очаква се в понеделник в града да пристигнат вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов, които ще участват в извънредно заседание на Кризисния щаб.

В Плевен сутрин и вечер с по един час е увеличено водоподаването, като очакванията са съвсем скоро градът да мине на режим на водата само през нощта.

Не само Плевен, но и Ловеч, както и други населени места в България са на воден режим.