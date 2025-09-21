 Прескочи към основното съдържание
Пореден протест заради безводието в Плевен

2 коментара
Кадър от протеста, сн. БНР
Жители на Плевен проведоха поредно протестно автошествие срещу безводието. 
 
Автошествието тръгна малко след 16 часа от парк "Кайлъка". Десетки автомобили с развети български знамена премиваха през централните улици на Плевен, съобщи БНР.
 
Протестиращите настояха за пореден път да се реши проблемът с безводието на Плевен.
 
След това се събраха пред автогарата, за да се разделят и да се отправят в четири посоки, за да блокират основни пътища.
 
Протестиращите спряха за един час движението в двете посоки на главния път София - Плевен при Долни Дъбник, на главния път Русе - София при Гривица, пътя Плевен - Ловеч при Брестовец. Блокиран е пътят София - Варна при Абланица, както и пътят Ловеч - Троян.
 
Исканията на протестиращите са да бъде подменена водопреносната мрежа, да се монтират нови измерватели, за да се види къде са най-големите загуби. Искат магистралният водопровод да бъде подменен. Според организаторите не трябва да се стои язовир "Черни Осъм“ при наличието на язовирите "Телиш“, "Горни Дъбник“ и "Долни Дъбник“ плюс язовир "Сопот“.
 
 
 

Ключови думи

вода Плевен
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

  1. Шерлок Холмс
    #2
    Отговор на коментар #1

    България трябва да гони рашисти като тебе и да им отнема гражданството заради антидържавна дейност и престъпления против човечеството.

  2. F16
    #1

    Ще се научат да живет и без храна ,, не само без вода. Долнопробна античовеика държава. Българската държава трябва да се осъди за нарушаване на правото на живот, и геноцид срещу българския народ.

