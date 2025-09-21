Пореден протест заради безводието в Плевен

Жители на Плевен проведоха поредно протестно автошествие срещу безводието.

Автошествието тръгна малко след 16 часа от парк "Кайлъка". Десетки автомобили с развети български знамена премиваха през централните улици на Плевен, съобщи БНР.

Протестиращите настояха за пореден път да се реши проблемът с безводието на Плевен.