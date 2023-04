Поредна лъжа на Костадинов за поддържане на анти-американския тонус в партията му

Една от поредните лъжи, с които лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов държи тонуса на последователите си във Фейсбук, е за "Американския център", който се помещава в Столична библиотека на площад "Славейков" в София. Костадинов се възмущава, че името на центъра е изписано само на "чужд език без превод" на български.

Но всеки човек, който минава по площад "Славейков", може да види на място, че въпросната табела е и на български и на английски език.

Какво твърди Костадинов?

Костадинов твърди, че на входа на Столична библиотека, в която реално се помещава "Американски център", има "огромен надпис на чужд език, без превод на български, и като връх на всичко декориран с герб на чужда държава".

Публикуваната от Костадинов снимка обаче не показа централния вход на библиотеката, нито е от фасадата на сградата. Фотосът е от вътрешен коридор, преддверие към "Американски център", където пише "Welcome to the American corner at the Sofia city library".

Скрийншот, фейсбук Костадин Костадинов

Каква е истината

Проверка на Mediapool установи, че на входа на Столична библиотека пише на четлив български език "Американски център". На същата табела има и надпис на английски език "American Corner".

Възмущението на Костадинов от факт, който не съществува, ще има реални политически последици. Той информира, че партията му ще изиска премахването на "чуждите надписи и чуждите държавни символи".

сн. Mediapool

Предстои да се види докъде ще стигне усърдието му.

В София, Пловдив и на други места има паметници с надписи на руски език, придружени със съответната символика.

Такива са Руски паметник (на едноименното кръстовище), както и Докторският паметник, на който пък е кръстена Докторската градина в София.

Интересно е, че изострената бдителност на Костадинов и съпартйците му за всякакъв вид знаци, символизиращи "чужда сила", някак все пропуска най-забележителната и видимата му проява – Паметникът на Червената армия в София.