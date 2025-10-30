Поредна масирана руска атака срещу енергийната инфраструктура на Украйна

Русия е атакувала топлоелектрически централи в редица области в Украйна, съобщи днес частната енергийна компания ДТЕК, цитирана от Ройтерс.

"Оборудването на топлоелектрическите централи е сериозно повредено. Работим за да смекчим последствията", казаха от ДТЕК в изявление в "Teлеграм".

"Това е третата масивна атака срещу топлоелектрическите централи на компанията през октомври", се допълва в текста.

"Общо от началото на пълномащабното нахлуване, топлоелектрическите централи на ДТЕК са били обстрелвани повече от 210 пъти“, се казва в изявление на компанията. По-конкретно, Добротворската топлоелектрическа централа (ТЕЦ) с проектна мощност 510 MW в Лвовска област е била атакувана, пише членът на Общинския съвет на Лвов Игор Зинкевич. Според него ударът е повредил критична инфраструктура и е причинил пожар.

Руски Z-кореспонденти съобщиха също за щети на топлоелектрически централи Бурщин и Калуш в Ивано-Франковска област, топлоелектрическата централа Ладижин във Виницка област, водноелектрическата централа Днепър в Запорожие и газовата инфраструктура в Стрий близо до Лвов. Военна администрация във Виница потвърди, че критична инфраструктура в региона е била повредена и електрозахранването е било прекъснато в резултат на атаки от руските въоръжени сили, но не предостави подробности.

Инфраструктурен обект е повреден и в Запорожие, съобщи военната администрация. Един човек е загинал, а 17 други са ранени при нощни ракетни и дронови удари в региона, а общежитие е частично срутено. Властите в Ивано-Франковска област съобщиха за руски удар по "критично важен инфраструктурен обект в Карпатския регион“ и за аварийни прекъсвания на електрозахранването в региона. Подобна ситуация се съобщава и в Лвовска област: "Два обекта на енергийната инфраструктура са повредени“.

Министерството на енергетиката на Украйна обяви тази сутрин, че са въведени ограничения за потребление на електроенергия във всички региони на страната. "Укренерго“ уточни, че почасовите графици за прекъсване ще бъдат в сила от 8:00 до 19:00 часа. По-късно обаче министерството обяви премахването на почасовите ограничения, отбелязвайки, че "има вероятност те да се върнат в рамките на 24 часа“. "В някои региони графиците за ограничение на електрозахранването за промишлени потребители са в сила до 19:00 часа“, се казва в изявлението.

Руските сили нанесоха удари по енергийния сектор преди отоплителния сезон.

Украинският премиер Юлия Свириденко заяви, че Русия се опитва да предизвика "хуманитарна катастрофа в Украйна, която да съвпадне със зимата" след поредната масивна въздушна атака миналата седмица.

"Ударът нанесе нови щети на енергийната инфраструктура", заяви днес министърката на енергетиката Светлана Гринчук в приложението за съобщения Teлеграм.Държавната железопътна компания съобщи за прекъсвания на електрозахранването в южната Николаевска област, които причиняват закъснения на влаковете и я принуждават да използва резервни локомотиви.