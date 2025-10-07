Порои в Лозенец, Царево и Сливен, десетки селища са без ток

Проливните дъждове във вторник доведоха до наводнения на ниските улици и къщите там в курортнот селище Лозенец, създадоха проблеми в Царево и Сливен, в Силистра и Русе също вали сериозно, на засега ситуацията е спокойто, но в 39 населени места няма електрозахранване към следобедните часове.

По думите на главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" няма усложняване на обстановката, няма критични точки, които да представляват опасност за населението и не се налага евакуация на хора.

"За това денонощие имаме 58 сигнала за произшествия. 24 са свързани с метрологичните условия. От тези 24 сигнала, 23 са за паднали дървета и клони. Едно отводняване имахме. Неофициална информация имаме за залети територии на територията на село Лозенец и на курортен комплекс „Нестинарка“, каза още той.

Хотелски комплекс в Лозенец е залят

По думите му дворът на хотелски комплекс в Лозенец е под вода и като спре притокът на вода, ще започнат действия по отводняване.

Нова телевизия съобщава за залети с вода и приземни етажи на няколко къщи и хотели в Лозенец, но став въпрос за локални проблеми. Допълва, че след спирането на дъжда около обяд водата е започнала да се оттегля.

За възможни локални заливания на пътното платно и улици в Лоценез предупредиха от общинския щаб в Царево. Затворен е разклонът за плаж „Нестинарка” откъм село Бродилово, заради стичаща се към морето вода. Падналото количество дъжд до обяд в района е близо 94 литра на квадрат.

Реките и деретата не преливат към момента, но се стича голямо количество вода от републиканската пътна мрежа. Заради проливния дъжд денят е неучебен за училища и детски градини на територията на цялата община Царево. Социален патронаж и млечна кухня работят за момента, допълват от местната власт.

Призив към хората да не пътуват

Тя призова хората да бъдат внимателни и да избягват пътувания без причина. „Ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката. Призоваваме всички стопани на дворни кучета да ги освободят от поводите и да ги преместят на сигурно място”, посочта от щаба.

Въпреки продължилия през цялата нощ дъжд в Царево, в града няма извънредна ситуация; Аварийни екипи и тези на МВР и „Гранична полиция” остават накрак, но извънредно положение на територията на община Царево няма.

В община Приморско продължава изпомпването на вода от язовир „Ново Паничарево”, където нивото достигна до около метър преди преливника. Помпи с дебит от 400 литра в секунда прехвърлят вода към язовир „Ясна поляна”, където все още има свободен обем и опасност за населението няма.

Към 07.00 часа сутринта достъпът до къмпинг „Арапя“ е блокиран, след като мостът по пътя за там беше затворен, сн. БГНЕС

Между 12 и 15 литра дъжд на квадратен метър са били отчетени днес до обед в Силистренска област, предаде БТА. Сумарните валежи до утре сутринта могат да достигнат около 60–65 л на квадратен метър, което съответства на днешния червен предупредителен код заради обилните дъждове, казват от метеорологичната служба.

Паднали клони в Сливен

Динамична е метеорологичната обстановка и в Сливен, съобщи Снежана Кънева от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и превенция“ в общината. Вятърът духа на пориви и достига 70-90 километра в час. Получени са сигнали за паднали клони, които се отстраняват. Клон на голямо дърво е паднало върху три паркирани автомобила в града. Община Сливен съдейства на собствениците. Кметовете на селата Тополчане, Блатец и Сотиря, със собствени сили и средства, премахват прекършени и сухи тополи. Местната власт работи в успешна координация с екипите на пожарната, реагират веднага на инциденти с паднали клони.

Няма пострадали хора. По данни на ЕВН ток има навсякъде. Падналите валежи за последните 3-4 часа са 7 литра на квадратен метър.

Община Сливен напомня на гражданите да следят прогнозата за времето и да се съобразяват с метеорологичните условия.

В Русе и Кърджали вали, не проблеми няма

В Русе в последните 24 часа са паднали общо 24, 4 л/кв. м дъжд. Няма получени сигнали за инциденти заради дъжда, каза областният управител на Русе Драгомир Драганов. Екипи са отстранявали паднал клон до жилищен блок в Русе. В областта от сутринта са регистрирани и няколко леки пътнотранспортни произшествия. При един от инцидентите е пострадала пешеходка.

Няма възникнали тежки произшествия, бедстващи хора и населени места без достъп след падналите до момента валежи на територията на област Кърджали, каза пред БТА областният управител Никола Чанев.

Той уточни, че двата големи язовира имат достатъчно свободен обем и също не представляват опасност, дори и при обявеният за днес оранжев код за валежи за региона. Работи се в координация между институциите за бърза реакция при необходимост, като има готовност и за използване на системата BG-Alert.

Язовир „Кърджали“ е запълнен на 86 процента, а язовир Студен кладенец – на около 60 процента от обема си. Към настоящия момент няма данни за преливащи реки, а невралгичните участъци са под наблюдението на съответните общини.

„От общините сме изискали наблюдение на критичните места или разбирайте там, където има водоеми в близост до населени места, и където е възможно да има преливане. Мога да кажа, че и седемте общини си свършиха добре работата и нямам забележки към нито една от тях“, каза Чанев.

Той отчете, че за изминалите 12 часа най-много дъжд е паднал на територията на крумовградското село Токачка – 39 литра на квадратен метър. По общини най-обилни са били валежите в кирковско – 30 литра на квадратен метър. В община Ардино измерените количества са 27 литра на квадратен метър, в община Крумовград – 24 литра, а в общините Кърджали, Момчилград и Черноочене – 19 литра на квадратен метър.

От началото на валежите през предходната седмица за кратко е било обявено частично бедствено положение в община Ардино, а причината е, че отново е бил залят моста над село Китница, по който се стига до пет села. Отново в община Ардино, чакалираният път за село Паспал, където живеят десетина души, е непроходим заради срутила се подпорна стена и до селото се стига по алтернативни горски пътища.

Предупреждения да не се пие вода от чешмата в наводнените райони

След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания, заявиха от здравното министерсто.

Оттам предупредиха хората в засегнатите от наводненията райони да не ползват водата от чешмата за пиене и приготвяне на храна. Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна, а хората трябва да използват бутилирана вода или такава, която е доставена с цистерни, казаха от ведомството.

Те съветват хората да не ядат храна, която е била в контакт с придошла вода.