Пороите засегнаха Русе, част от града е наводнена

В Русе паднаха 115 литра/кв.м за 24 часа, а някои райони на града са наводнени, съобщава местната медия “Дунав мост“.

Властите съобщават за наводнени улици, закъсали автомобили и паднали дървета. Падналите количества дъжд за деня са двойно повече от месечната норма.

"Има множество сигнали за наводнени пътни участъци, закъсали автомобили и паднали дървета и клони", съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, цитирана от БТА.

Всички екипи на русенската пожарна са на терен и работят по отстраняване на щетите. Директорът на службата, комисар Светослав Войчев, потвърди, че се работи активно по отводняване на проблемните участъци и изтегляне на закъсали автомобили.

Той призова шофьорите да не надценяват възможностите на превозните си средства и да шофират с повишено внимание.

Сред най-засегнатите райони са международният булевард "България", който отвежда трафика към Дунав мост, участъци в района на Университетската болница "Медика", Свободна зона и улица "Чипровци", предава БГНЕС.

Затрудненото придвижване създаде сериозни проблеми за трафика в града, като на места се образуваха огромни локви, превърнали улиците в реки.

Русенското кметство съобщава за паднали дървета върху ресторант и автомобили.

Към момента няма данни за пострадали граждани. Извън Русе обстановката в областта остава спокойна, без постъпили сигнали за инциденти, свързани с лошото време.

На фона на наводненията в Източна България, които доведоха до смъртта на четирима души в презастроената местност “Елените“, премиерът Росен Желязков призова министрите да не се поддават на политически провокации.

“В новия есенен политически сезон наблюдаваме целенасочени въздействия върху политическата среда, които очевидно целят нестабилност. Не се поддавайте на колективни и личностни провокации. Вършете своята работа отговорно“, обърна се министър-председателят към членовете на кабинета, каза премиерът.

Той обясни, че правителството показва завиден коалиционен дух. Премиерът Желязков изрази съболезнования към близките на загиналите при потопа в курортното селище Елените.

По същото време управляващото мнозинство в парламента отхвърли исканията за изслушване на министри във връзка с причините за наводненията по Южното Черноморие.