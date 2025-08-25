"Порше" спира да произвежда батерии за електромобилите си

Германският производител на спортни луксозни автомобили "Порше" (Porsche) обяви днес, че прекратява производството си на батерии за своите електромобили, предаде Франс прес, цитирана от БТА в понеделник.

"Порше" предприема този ход заради недостатъчни обеми и за да се възползва от икономии от мащаба (което прави проекта икономически рентабилен), заяви главният изпълнителен директор Оливер Блуме.

Това решение илюстрира трудностите, пред които са изправени европейските компании, конкурирайки се с китайските гиганти в производството на батерии за електрически превозни средства, като Си Ей Ти Ел (Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. - CATL).

Спирането на производството ще доведе до съкращаване на 200 от 286-те служители в подразделението "Селфорс" (Cellforce) на "Порше", специализирано в разработването и производството на високопроизводителни литиево-йонни батерии, съобщи миналата седмица представител на най-големия профсъюз в Германия "И Ге Метал" (IG Metall).

Някои от тези служители ще могат да работят в "ПауърКо" (PowerCo), дъщерното дружество за производство на батерии на "Фолксваген" (Volkswagen Group) - компанията майка на "Порше".

"Селфорс" ще се съсредоточи върху своите изследвания и разработки в областта на батерийните клетки, обяви автомобилопроизводителят. Решението на "Порше" е взето само три години след започване на дейността на завода на дъщерното дружество близо до Щутгарт, който получи 60 милиона евро държавно финансиране според бизнес ежедневника "Ханделсблат".

Първоначално се очакваше заводът да произвежда еквивалента на 1 гигават (GWh) годишно - капацитет за съхранение, необходим за захранването на 10 000 автомобила.

Този неуспех за "Порше" се случва в труден момент за европейската индустрия за батерии за електрически превозни средства. Шведската група "Нортволт" (Northvolt), най-известният производител на тези батерии в Европа, обяви фалит през март, като активите ѝ бяха до голяма степен поети от американския стартъп "Литен" (Lyten).

Основана през 2016 г., "Нортволт" бе смятана за ключово звено в опитите на Европа да създаде конкурент на големите азиатски и американски компании в производството на батерийни клетки за електрически превозни средства.