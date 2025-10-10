Пощенска банка с повишен дългосрочен и краткосрочен рейтинг от БАКР

Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР) повиши дългосрочния рейтинг на финансовата сила на Пощенска банка от BBB на ВВВ+, както и краткосрочния ѝ рейтинг – от А-3 на А-2, запазвайки перспективата стабилна. Агенцията потвърждава и дългосрочния рейтинг на банката по национална скала AА- (BG), заедно с краткосрочния ѝ рейтинг по национална скала А-1+ (BG) със стабилна перспектива. Подобрената оценка от БАКР следва водещото признание за успеха и ефективността на бизнес дейността на Пощенска банка от международната рейтингова агенция Moody’s, която през месец юли за трети път в рамките на една година повиши дългосрочния ѝ депозитен рейтинг от Baa1 до A3, заедно с повишаване на дългосрочния рейтинг на емитента от Baa3 до Baa2.

В становището на БАКР от 09.10.2025 г. се посочва, че високата оценка за ефективността на бизнес дейността на институцията се основава на силните ѝ оперативни резултати и на устойчивата ѝ лидерска позиция в банковия сектор, аргументирана с редица качествени и количествено измерими критерии и показатели.

От агенцията изтъкват още, че допълнително положително влияние върху рейтинга на Пощенска банка може да окаже запазването на процесите на устойчиво подобряване в качеството на портфейла, задържане и повишаване на генерираната печалба и на показателите за доходност, успоредно със запазването на добрите нива на капиталова адекватност и ликвидност.

"Повишението на дългосрочния и краткосрочния ни рейтинг от Българската агенция за кредитен рейтинг е важно потвърждение за стабилността и последователността в развитието на банката. То отразява устойчивите финансови резултати, високото ниво на доверие, което клиентите и партньорите ни ни гласуват, както и ангажимента ни към прилагане на високи етични и професионални стандарти. Фокусът ни продължава да бъде насочен върху стратегическото и дългосрочно развитие на банката, внедряване на иновации в предлаганите решения и устойчива подкрепа на икономиката, за да продължим да допринасяме за стабилността и растежа на финансовия сектор в България", коментират от Пощенска банка.

Пощенска банка, част от международната група Юробанк, има повече от 34 години успешно присъствие на българския пазар. Компанията следва стриктно своята стратегическа рамка за развитие на екосистема от дигитални и традиционни канали за банкиране и се отличава със своите модерни решения, иновативни концепции и специализирани продукти и услуги. Институцията е една от най-награждаваните компании в редица национални и международни конкурси, като през 2025 г. получава и отличието за "Топ работодател" от международния независим Top Employers Institute за трета поредна година. Обявена е и за най-добрата банка попечител в България от престижното международно издание за капиталови пазари, управление на активи и инвестиционна дейност Global Custodian за тринадесета поредна година. Визионерската стратегия на Пощенска банка за непрекъснато въвеждане на иновативни дигитални решения спрямо най-новите глобални тенденции ѝ осигурява наградата за "Най-добра банка в банкирането на дребно в България" (Best Retail Banks, Bulgaria) от престижния конкурс World Finance Banking Awards за седма поредна година. За показано най-силно развитие през годината, както и за демонстрирани изключителни постижения и ефективни резултати от изцяло дигитални продукти, банката спечели през 2025 г. призовете в категории "Динамика на развитие" и "Най-добър действащ банков дигитален проект" в годишните награди на Асоциация "Банка на годината".

БАКР е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.