"Пощенска банка" ще е новата банка на София

"Юробанк България", която оперира под бранда "Пощенска банка", е класирана на първо място в обществената поръчка на Столична община за избор на обслужваща банка на Столична община и е взето решение в следващите пет години тя да поеме средствата на града. Това става ясно от публикуваните документи в регистъра на обществените поръчки, съобщи изданието "Капитал".

Банката бе една от четирите поканени за участие в процедурата след като общината се отказа от услугите на Общинска банка. Останалите бяха "Банка ДСК", "Уникредит Булбанк" и "Обединена българска банка",, които са останали съответно на следващите места в класация, като разликата в оценката между първия и последния е огромна – малко над 98 точки за "Юробанк" и над 29 за ОББ.

Пощенска банка е спечелила с това, че няма да взема никакви такси за превалутиране на евро и йени, което е важно предвид заема, който общината взе преди години от Японската банка за развитие за строежа на първата отсечка на метрото. Няма да се начисляват такси и при транзакции на физически ПОС терминали.

Стойността на договора е 2.5 млн. лева.

Решението на Столична община може да се обжалва в десетдневен срок от оповестяването на решението на всички участници, което е обявено на 5 септември.

Към 2 септември в сметките на общината има налични 471 421 880 лв. и се очакват още приходи по различните пера в бюджета, обяви тогава ам.-кметът по финанси Иван Василев в последния си ден на поста с публикация във Facebook.

Кметът Васил Терзиев се опита в края на юли да получи подкрепата на СОС за смяната на обслужващата общината банка, след като около 30 години тези функции изпълнява Общинска банка.

Имаше предложение да се поискат оферти от петте най-големи банки – четирите поканени банки и "Първа инвестиционна банка", която отпадна от първоначалния списък. Идеята на кмета обаче прерасна в политически скандал и изобщо не се стигна до обсъждането ѝ в СОС, защото общинската съветничка от "Продължаваме промяната" (ПП) Благовеста Кенарова предложи отлагане на идеята в ресорната общинска комисия. То беше подкрепено от ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от "Възраждане" и Карлос Контрера от ВМРО.

Това доведе до напрежение между коалиционните партньори в ПП-ДБ и размяна на реплики между кмета и екипа му и ръководството на ПП в лицето на председателя ѝ Асен Василев, който защити предложението на Кенарова за отлагане на точката.

Общинската банка обаче сама се отказа да обслужва местната власт заради замесването ѝ в политическите драми и така се наложи спешното търсене на нова общинска банка.

Междувременно се оказа, че разрешение от СОС за смяната на финансовата институция на местната власт въобще не е нужно. Въпреки това СОС единодушно даде "зелена светлина" на Терзиев за избора на нова банка. Последва обаче отрицателно становище на Агенцията за обществени поръчки, но от местната власт решиха да продължат процедурата.

По време на скандала зам.-кметът по финансите Иван Василев изненадващо подаде оставка, но и той, и Васил Терзиев отричат да има общо с казуса с общинската банка, въпреки че критиките на ГЕРБ са именно към Василев.