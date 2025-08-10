Посланици на ООН осъдиха като "опасен" плана на Тел Авив срещу "Хамас"

Посланиците на ООН определиха на извънредната си среща в неделя израелския план за разширяване на войната в Ивицата Газа като "опасен завой към последваща ескалация", "безразсъден" и "грубо нарушаване на международното право". В същото време израелският премиер Бенямин Нетаняху защити своя план като "най-добрия начин" да се сложи край на войната там.

Руският посланик в ООН Дмитрий Полянски нарече плана за град Газа "безразсъдно засилване на военните действия" и "грубо нарушение на международното право".

Той добавя, че предишната "активна дипломация, а не безразсъдното засилване на военните действия", е довела до освобождаването на повече от 140 заложници, държани от Хамас.

Русия обвини Тел Авив в геноцид

"Израелските власти решиха да изберат по-нататъшна ескалация на насилието, като по този начин застрашават сигурността и живота на израелските заложници", каза Полянски.

Той също така обвинява Израел в извършване на престъпления срещу човечеството в Газа: "Колко още палестинци трябва да умрат, преди това нечовешко клане да приключи?", пита Полянски.

Обръщайки се към САЩ, Полянски казва, че Вашингтон "си измива ръцете" и дава на Израел "картбланш да има пълна свобода на действие в Газа".

Според посланика на САЩ Дороти Ший САЩ "работят неуморно" за освобождаване на заложници и прекратяване на войната в Газа. Според нея днешната спешна среща „подкопава“ тези усилия.

Ший добави, че Израел е приел три споразумения за прекратяване на огъня, които Хамас отхвърля. "Тази война може да приключи днес, ако Хамас освободи заложниците", зяви тя. Според нея членовете на ООН "са се възползвали от днешната среща", за да обвинят Израел в геноцид", твърдение, за което тя настоява, че е "доказано невярно".

Ший добавя, че САЩ работят по три точки: справяне с хуманитарните нужди, освобождаване на заложниците и постигане на мир.

Тя обвини Съвета за сигурност, че се фокусира върху първата точка, без да осъзнава, че те са свързани. Ший добавя, че САЩ са увеличили хуманитарната подкрепа за Газа, наред с Израел, Призовава сащо така Съветът за сигурност на ООН да поиска от „Хамас“ да освободи всички заложници и да се разоръжи.

Тръмп иска да е президент на мира

Паралелно вицепрезидентът на САЩ Джей ди Ванс заяви, че администрацията на Тръмп се опитва да спре "Хамас" от "убийството на невинни хора", да осигури освобождаването на израелски заложници и да реши хуманитарната криза в ивицата Газа.

"Това, което президентът на Съединените щати каза, е, че иска да бъде президент на мира", казва Ванс пред Fox News, добавяйки, че Тръмп се опитва да "постигне и трите неща".

"Той насърчава – чрез всеки възможен дипломатически метод – бърз край на конфликта, заложниците да се върнат у дома, хората в Газа да получат свободен поток от хуманитарна помощ", заяви американският вицепрезидент.

Посланикът на Китай в ООН Фу Цун обаче смята, че ситуацията в Газа "продължава да се развива в още по-опасна посока". Според него Съветът за сигурност на ООН "трябва твърдо да се противопостави на всеки опит за окупация на Газа" и осъжда решението на Израел да поднови военната си офанзива в град Газа. "Военните средства не са начинът за решаване на този проблем", каза Фу.

Той също така осъди "колективното наказание" на Израел срещу населението на Газа и призовава за отваряне на "всички" точки за достъп до Газа, за да може да се допуска помощ.

Лондон: "Път към още кръвопролития"

Посланик Джеймс Кариуки, заместник-постоянният представител на Обединеното кралство в ООН, коментира, че планът на Нетаняху "само ще задълбочи страданията на палестинските цивилни в Газа" и е "път към още кръвопролития".

Представителят на Дания каза, че страната му "осъжда" разширяването на войната и повтаря призива на Обединеното кралство за отмяна на решението.

Представител на Франция казва, че "трябваше да вдигнем тревога" и планът би имал "драматични хуманитарни последици" в град Газа и в цялата Ивица. "Цивилните вече живеят в ужасяващи условия", каза той.

Рияд Мансур, постоянен наблюдател на Палестина в ООН, заяви пред Съвета за сигурност на ООН, че е "безспорно", че Израел не се интересува какво казват членовете на Съвета за сигурност на ООН. "Единственото нещо, което има значение сега, е какво правим ние", каза той. Мансур посочи, че макар да оценява изявленията за подкрепа от колегите членове на съвета, това "не е достатъчно".

"Трябва да действате. Трябва да направите нещо по въпроса. Трябва да го спрете", призова той. Според него пълно изтегляне на Израел от Газа и поемане управлението на региона от Палестинската администрация с регионална и международна подкрепа. Той добавя, че това би означавало "Хамас" да предаде оръжията си и да прекрати войната, което би довело до до необратим път към създаването на палестинска държава.

Несъгласие и в кабинета на Нетаняху

Дори в кабинета на Нетаняху има известно несъгласие срещу плана за пълно превземане на Ивицата Газа, отбелязва ББС.

Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич, който е санкциониран от Обединеното кралство за подбуждане към насилие срещу палестинци, публикува видеоклип в социалните медии снощи, в който казва, че е "загубил вяра", че Нетаняху може „да доведе Армията на отбраната на Израел до победа“.

За новия план за Газа Смотрич каза: "Премиерът и кабинетът се поддадоха на слабостта".

"Емоциите надделяха над разума и те отново избраха да направят същото - да започнат военна операция, чиято цел не е решителна победа, а по-скоро да окажат ограничен натиск върху "Хамас", за да се постигне частично споразумение за заложници, като ясно заявяват, че ако "Хамас" се съгласи на сделка, ние също ще се съгласим да спрем отново, да се оттеглим отново, да му позволим да се възстанови и да се превъоръжи", според превод на видеото от AFP.