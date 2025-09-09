Последният голям клиент на "Газпром" в Европа планира да замести руския газ

Унгария, най-големият останал клиент на "Газпром" в Европейския съюз, възнамерява да сключи дългосрочен договор с една от западните страни за доставка на природен газ. Това обяви във вторник унгарският външен министър Петер Сиярто.
"Това ще бъде най-дългосрочният ни договор за закупуване на газ от Запада. Унгария винаги е полагала сериозни усилия за диверсификация и колкото повече газ купуваме от повече маршрути, толкова по-добре“, написа Сиярто на страницата си във Facebook.
През януари-август 2025 г. Унгария е получила над 5 милиарда кубически метра газ от Газпром, който се доставя в Европа по тръбопровода "Турски поток“ през България. Будапеща харчи около 500 милиона евро месечно за закупуване на енергийни ресурси от Русия, според изчисления на финландския мозъчен тръст CREA. През юли доставките на газ за Унгария са възлизали на 285 милиона евро, а доставките на петрол - на 200 милиона.
Словакия също продължава да купува руски газ по тръбопроводи, но обемите му са значително по-малки - около 50 милиона евро на месец.
Преди това Русия изпращаше газ до Унгария през Украйна, но от януари тази година доставките са спрени, тъй като Москва и Киев не удължиха транзитното споразумение.
Още по темата
Сиярто отбеляза, че ако бъде въведена забрана за внос на руско гориво, Будапеща ще търси алтернатива. Един от вариантите биха могли да бъдат доставките от Румъния, която ще започне разработването на газовото находище "Neptun Deep“ в Черно море през 2027 г. Това може да направи страната най-големият производител на синьо гориво в Европа, пише изданието Euractiv.
Прекратяването на доставките за Унгария ще бъде осезаемо за "Газпром“, чийто износ за Европа спадна до минимум от 70-те години на миналия век - 9,93 милиарда кубически метра през януари-юли. Преди нахлуването в Украйна руската компания доставяше до 170-180 милиарда кубически метра на европейския пазар.
Вицепремиерът Александър Новак по-рано заяви, че европейските страни няма да могат да намерят "разумен заместител“ на руските енергийни ресурси с доставки от други износители. Той обясни това с липсата на необходимата инфраструктура, високата цена на въглеводородите и логистичните проблеми.
“Преди нахлуването в Украйна руската компания доставяше до 170-180 милиарда кубически метра на европейския пазар.” И всичко това беше унищожено заради болните амбиции на един КГБ шофьор да завладее Украйна. И не само това унищожи ами и търговията с какво ли не, алъш вериша с политици и бизнесмени от ЕС, САЩ, Канада и так дале. Казано е , каквото сам си направиш и Господ не може да ти направи. Оркостан загуби не само войната но и всичко което преди това имаше в изобилие на 24 февруари 2022. Единствено едно оранжево го-вно и остана ама и то ще е до време.
дори и двамата долни гЭрб-ави путин-исти ... си дават светка, че ще секне трафикът по рускиа поток на борисоф... ... и, съответно, на бОко ще му секнат отчисленията от руския поток (дето го построи и подари на путч0) и ще му ... осиротЭЭ чЭкмЭджЭто... ;-)))
И? Газпром целия капацитет го прехвърли към Китай и Индия. А либералчиците от ЕС купуват пак руски га през американски посредници.
А в България, Асен Василев осигури две години ДИВЕРСИФИКАЦИЯ на Лукойл и Милиарди на Путин! ПП зомбитата бързо забравиха това!