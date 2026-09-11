"Постоянно е в съзнанието ми" — болката от 11 септември остава за близките на жертвите 25 години по-късно

Американското правителство определи случилото се като "най-тежкото престъпление на американска земя в съвременната история".

Но четвърт век по-късно процесът срещу предполагаемия организатор все още не е започнал, а семействата на загиналите се страхуват, че времето за въздаване на правосъдие изтича.

Братът на Том Реста — Джон — и съпругата му Силвия, която е била бременна в седмия месец, са сред близо 3000-те души, загинали на 11 септември 2001 г., когато похитители насочват самолети към Световния търговски център в Ню Йорк и Пентагона във Вирджиния. Друг самолет се разбива в поле в Пенсилвания, след като пътниците се опитват да се противопоставят на похитителите.

В дните преди 11 септември двамата са подготвяли стаята за нероденото си дете, като я боядисвали с герои от детското телевизионно предаване Blue's Clues. Мечтаели да имат дете и обичали децата на своите приятели и роднини.

В деня на атентатите те — и двамата борсови трейдъри — работели на 92-рия етаж на северната кула на Световния търговски център.

"След толкова време все още ми е трудно да говоря за това", казва Реста пред Би Би Си през сълзи. Макар да са изминали 25 години, той казва, че 11 септември е "почти постоянно" в съзнанието му.

Реста е пътувал четири пъти до американската военноморска база в Гуантанамо, за да присъства на сложните предварителни съдебни заседания по делото срещу предполагаемия организатор на атентатите от 11 септември Халид Шейх Мохамед и неговите съобвиняеми — процес, който той определя като "труден и досаден".

Военен затвор е създаден в базата в югоизточната част на Куба по време на "войната срещу тероризма", последвала атентатите от 11 септември. Мохамед — често наричан KSM — вече 20 години е задържан там, без никога да е бил осъждан.

Роднините на жертвите участват в лотария, за да получат право да присъстват на заседанията в съдебна зала с висока степен на сигурност, където дебело стъкло ги отделя, заедно с представителите на медиите, от подсъдимите.

Предварителното производство продължава толкова дълго, че досега по делото са се сменили петима военни съдии.

Миналия месец, с наближаването на 25-ата годишнина, настъпи активизиране на делото и известен пробив — беше определена дата за процеса срещу Мохамед през юни 2028 г.

Реста обаче се подготвя за нови отлагания. След толкова много изминало време някои от неговите роднини се страхуват, че няма да доживеят до началото на процеса.

"Баща ми ще навърши 98 години през ноември и не мисля, че очаква да го види. Имам много роднини — лели, чичовци — които също биха искали да го видят. Но особено родителите ми, не мисля, че очакват да живеят достатъчно дълго", казва той.

"Надявам се всички обвиняеми все още да са живи, когато стигнем до процеса. Това е голямо притеснение", добавя той.

Притесненията на Реста, че процесът може отново да бъде отложен, се споделят и от роднини на други жертви на 11 септември.

По-рано тази година Стефан Герхард е пътувал за шести път до Гуантанамо. Той казва, че за него е изключително важно да види присъди за смъртта на по-малкия си брат Ралф, макар че би предпочел изобщо да не му се налага повече да мисли за това.

"Искам да се съсредоточа върху спомените", казва той. "Все още пазя колата на Ралф. Опитвам се да я възстановя и да я върна в отлично състояние… Наскоро бяхме при родителите ми и открихме някои негови вещи, които те са запазили. Емоцията е странна — да, това са просто стари вещи, но са принадлежали на малкия ми брат."

Герхард казва, че най-голямото му притеснение е да види Мохамед и предполагаемите му съучастници осъдени, преди да умрат.

"Те остаряват… Не искам да починат, без да бъдат осъдени, защото това би било несправедливост към всички семейства — че сме заловили тези хора, но никога не сме успели да ги съдим и осъдим за масовото убийство на нашите близки.“

Халид Шейх Мохамед е обвинен, наред с други престъпления, в заговор и убийство. В обвинителния акт са посочени 2976 жертви. Той е обвинен, че е замислил идеята за обучение на пилоти, които да насочат пътнически самолети към сгради, и че е представил този план на Осама бин Ладен, лидера на ислямистката терористична организация "Ал Кайда".

По-рано Мохамед е казвал, че е планирал "операцията от 11 септември от А до Я".

Но само дни след определянето на датата за процеса през 2028 г. военният съдия отхвърли признанията, които Мохамед е направил пред агенти на ФБР в Гуантанамо. Преди това той е бил държан години наред в тайни затвори на ЦРУ, известни като "black sites".

В решението си съдията описва отношението на ЦРУ към Мохамед като "изключително физическо и психическо насилие".

Той постановява, че признанията не са били дадени доброволно и не могат да бъдат използвани срещу Мохамед по време на процеса.

Експерти твърдят, че изтезанията на Мохамед и предполагаемите му съучастници са основната причина за продължителните забавяния по делото.

"Всеки отделен въпрос е бил разглеждан през призмата на изтезанията", казва Кейси Маккол-Смит, професор по международно право в Единбургския университет.

По думите ѝ обвиняемите са били подложени на "години на насилие", включително симулирано удавяне чрез заливане с вода (waterboarding) и принудително задържане в болезнени физически позиции.

Джон Райън, автор на книгата America's Trial: Torture and the 9/11 Case on Guantanamo Bay, казва, че решението от миналия месец означава, че прокуратурата губи това, което е определяла като най-силното си доказателство срещу Мохамед. Все още обаче не е ясно доколко това ще се отрази на делото.

Според Райън прокуратурата разполага и с други доказателства, включително прихванати телефонни разговори и тайни записи, но все още не е сигурно дали те ще могат да бъдат представени в процеса.

"Екипът на Мохамед и останалите защитници също ще внесат искания за изключване на някои от тези категории доказателства", казва той.

По време на управлението на Джордж У. Буш САЩ признаха, че са използвали "подобрени техники за разпит", за да получават информация от заподозрени, но заявиха, че тези методи са спасили човешки животи и никога не са представлявали изтезания. Президентът Барак Обама ги забрани още на втория ден от встъпването си в длъжност.

Роднините на жертвите твърдят, че изтезанията на обвиняемите досега са възпрепятствали правото им на правосъдие.

"Ако не ги бяхме измъчвали, правните последици тук щяха да бъдат много, много по-прости. Вероятно отдавна щяха да бъдат осъдени на смърт", казва Герхард. "Не мога да контролирам това, което правителството е направило, и трябва да живеем с последствията."

Герхард и Реста пътуват до Гуантанамо в началото на 2025 г., когато Мохамед и двама от съобвиняемите му е трябвало да се признаят за виновни в рамките на спорно споразумение с американските прокурори. Според него те е нямало да бъдат изправени пред процес, който може да доведе до смъртна присъда.

Кореспондент на Би Би Си бе с тях в базата, когато признаването за виновност е било спряно в последния момент, след като правителството на САЩ е заявило, че "лишаването на правителството и американския народ от публичен процес относно вината на обвиняемите и възможността за смъртно наказание" би причинило "непоправима" вреда.

Правните спорове относно валидността на споразумението продължават.

Някои роднини на жертвите са виждали в споразумението единствения възможен изход, докато други са го критикували като прекалено снизходително и недостатъчно прозрачно.

Реста казва, че е подкрепял споразумението, за да бъдат постигнати присъди.

"Моята философия е, че тези хора не са от типа хора, които трябва да се разхождат свободно по улиците, но що се отнася до мен, могат просто да останат там, където са. Искам единствено да бъдат осъдени", казва той.

Брет Игълсън, чийто баща Брус е загинал при атентатите, казва, че иска пълноценен процес, а не споразумение за признаване на вина.

"Не става дума толкова за това дали заемам позиция по въпроса за живота или смъртта на тези затворници. Аз вярвам в съдебната система и вярвам, че процесът работи. Смятам, че съдебният процес, разкриването на доказателствата и публичното разглеждане на случая са начинът истината да излезе наяве", казва той.

Игълсън е бил на 15 години, когато баща му Брус е загинал.

Той описва ситуацията в Гуантанамо като "пълна бъркотия" и казва, че е решил да не присъства на предварителните съдебни заседания там.

"Общото ми усещане е за предателство от страна на американското правителство и изключително силно разочарование. Те провалиха всяка една част от този процес", казва той.

25 години след атентатите той казва, че докато 11 септември продължава да бъде постоянна част от собствения му живот, за по-широката общественост той "се превръща в историческо събитие".

"Мисля, че хората просто приемат, че сме заловили Бин Ладен, излезли сме от Ирак, войната в Афганистан е приключила и че тази глава вече е затворена."

Когато процесът все пак започне във военния съд в Гуантанамо, се очаква да продължи около година.

Професор Кейси Маккол-Смит казва, че целта на предварителното производство е да се определи "кои доказателства ще бъдат допуснати и кои няма да бъдат допуснати".

"Ако това бъде договорено предварително, процесът може да бъде по-бърз", обяснява тя.

Докато роднините на жертвите се подготвят за поредната годишнина от смъртта на своите близки, Герхард казва, че очаква времето, когато процесът ще приключи и той повече няма да трябва да мисли за него или да пътува до Гуантанамо.

"Това е място, на което не искам да се връщам. Искам да живея живота си, да се наслаждавам на своите страсти и на спомените си за Ралф", казва той.