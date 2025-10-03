Потоп в Източна България с един загинал засега, на запад - стотици са в снежен капан

Потоп по Южното Черноморие и снежен капан по планинските проходи в Западна България - такава е равносметката към момента въпреки предупрежденията на синоптиците за опасно време с обилни валежи.

Един мъж е загинал в курорта "Елените". Проверява се сигнал за автомобил с двама възрастни, който е бил повлечен от придошлата вода в Свети Влас и завлечен към морето, съобщи кметът Иван Николов. Той описа ситуацията в курортното селище "Елените" с една дума - "потоп".

Под вода са редица морски общини - Царево, Приморско, Созопол, както и курортите Слънчев бряг, Свети Влас и Елените. Тежка е ситуацията и в южните квартали на Бургас и рибарското селище Ченгене скеле.

В някои от морските общини е обявено бедствено положение. Десетки селища са без ток, в някои населени места водата е над един метър и има бедстващи хора, спрени са учебните занаятия.

На запад е тежка ситуацията в планинските проходи Петрохан и Витиня. Те бяха затворени за почистване на натрупаната снежна покривка, която на места достига до 20 - 30 см, по разкази на очевидци в социалните мрежи.

Лошото време причини десетки пътно-транспортни произшествия по мокрите и непочистени пътища. Жена загина в Кресненското дефиле при удар на микробус и тежкотоварен автомобил. Пътният инцидент е станал в 06:45 часа, общо са пострадали 8 души, съобщи МВР.

Потоп в област Бургас

Ситуацията по Южното Черноморие продължава да ескалира. Един от най-тежко засегнатите райони е град Свети Влас, където водата е над 1 метър по улицата, има бедстващи хора, наводнени къщи и обърнати автомобили.

"Има сигнал, но още не е потвърдено на 100%, че е завлечена кола с двама възрастни към морето. Екипите пристигнаха и ще установим дали това е сигурно", заяви кметът Иван Николов.

Той описа ситуацията във ваканционно селище "Елените" като "бедствена" и я определи с една дума - "потоп". Водната стихия "ескалирала мълниеносно" в рамките на два часа, което предизвика и паника сред част от хората, каза кметът.

Като причина за мащаба на наводнението в "Елените" той посочи сливането на три дерета в едно, което е довело до огромен воден обем. Причината е, че в миналото в района е имало засипвания и строителство, а поставените дренажни тръби не могат да поемат огромното количество вода, обясни Иван Николов. Той посочи, че всички останали дерета на територията на Свети Влас са били почиствани превантивно.

"Надявам се да нямаме жертви, но положението е много сериозно", каза Иван Николов пред Нова телевизия.

Критична е ситуацията по почти цялото Южно Черноморие. В община Царево е обявено пълно бедствено положение, след като там паднаха рекордни валежи. Частично бедствено положение е в сила и за община Бургас. Наводнени са още Приморско и Несебър.

Десетки пътища в област Бургас са затворени заради разрушени мостове и придошли реки. В помощ на екипите по места пътува и хеликоптер от София.

Рекордни количества дъжд

В периода от полунощ до обяд в петък са регистрирани изключително големи количества валежи от дъжд за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 л/кв.м в Царево и от над 410 л/кв.м в село Изгрев, посочиха от община Царево.

Хората от опасните райони са евакуирани, част от тях са настанени в пожарната в Царево. Повечето улици в морския град рано тази сутрин бяха непроходими.

За днес - 3 октомври, е обявен неучебен ден за училищата и детските градини в община Царево. Социалният патронаж и детска млечна кухня също няма да работят.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение, както и мостът при плаж Нестинарка. От общината призозават хората да не излизат и да не предприемат пътувания.

Местни жители твърдят, че системата BG-ALERT не се е задействала. Кметът на Царево Марин Киров потвърди пред бТВ, че предупредителната система не е сработила.

В Царево и Лозенец валежите продължават, но са по-слаби. Към момента се извършва обход на селата Велика и Фазаново (там нивото на реките все още не е критично). Река Велека при село Синеморец също е с нормално ниво, но се очаква покачване, тъй като там се отичат доста от деретата.

Наводнени квартали и в Бургас

Южните квартали на Бургас също бяха наводнени и кметът Димитър Николов обяви частично бедствено положение до 6 октомври. Наводнени са рибарското селище "Ченгене скеле", село Маринка, вилна зона "Черниците".

Мостът във вилната зона е пропаднал и в момента няма достъп до нея. Две семейства от вилна зона "Черниците" са поискали да бъдат евакуирани, защото водата е над един метър по улиците.

В кв. "Крайморие" количеството валежи е 186 л/кв.м, а в района на рибарското селище "Ченгене скеле" 117 л/кв.м.

Наводнени улици затрудняват движението в Бургас. Затруднено е преминаването в района на кръговото на Трапезица и в района на автобусните спирки до Автогара Юг. Затворен е и сухопътният достъп до рибарското пристанище "Крайморие", там има преобърнати 5 лодки.

Снежен капан в Западна България

В Западна България редица автомобили попаднаха в снежен капан заради непочистените пътища през проходите Витиня и Петрохан.

Пътната агенция реагира късно и едва около 11 часа съобщи, че затваря за движение магистрала "Хемус" в област София, за да бъде почистен. През това време десетки хора стояха блокирани в автомобилите си поради невъзможност да се придвижат.

Паднали дървета в Петрохан затрудняват движението през Прохода Сн. Фейсбук/Забелязано на Петрохан

Съобщението на затварянето на пътя през прохода Петрохан дойде в ранните часове и нямаше толкова заклещени автомобили в снежния капан.

Временна организация на движението e въведена на автомагистралите "Тракия" и "Хемус", прохода Петрохан и път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка поради влошените метеорологични условия, съобщи МВР.

Забранено е движението на тежкотоварни камиони над 12 тона през магистралите "Тракия" и "Хемус".

Проходът Петрохан е затворен за всички видове превозни средства, за да бъдат премахнати паднали дървета и клони. Трафикът е пренасочен по пътя София - Видин. При Ботевград обаче се качват на магистрала "Хемус", която в момента също временно е затворена за движение за почистване на снега.

Заради падналия сняг без ток останаха редица села и градове в област Монтана. Засегната е почти цялата територия на град Берковица. Селата с прекъснато електрозахранване са Пърличево, Замфирово, Бокиловци, Балювица, Гаганица, Черешовица, Мездрея, Песочница, Цветкова бара, Бистрилица, Котеновци, Рашовица, Лесковец, Слатина, Боровци, Костенци, Комарево, Бързия, Ягодово.

Със заповед на кмета на община Берковица е спряно движението по пътя към зона Ком.

Сигнали и в други части на стрната

В Пловдив екипи на общинските предприятия отводняват улици и премахват паднали дървета. В Русенско десетки дървета са паднали по републиканската пътна мрежа след проливния дъжд. Засегнати са ключови пътни отсечки в региона, като за кратко тази сутрин е бил затворен пътят между Русе и Бяла. Другият проблемен участък е бил на пътя Разград – Русе, малко преди разклона за село Писанец.

Заради снегопочистване временно се ограничава движението на всички автомобили по автомагистрала "Хемус" в посока София.

Паднали дървета има и на магистрала "Хемус" в района на Витиня, но няма кой да ги почисти. Повече от 2 часа пътуващите стояха заклещени в снежен капан. Сн. Фейсбук/Катастрофи

Лошото време доведе и до промени в графика за движение на влакове заради повреди в контактната мрежа, вследствие на паднали дървета. Аварии има между гарите Разград и Самуил, и Димово и Орешец.

Бързият влак 7621 Видин - София Север замина с 205 мин. закъснение. Пътническият по направление Просторно - Каспичан престоява в Разград. Пътническият Самуил - Силистра пък замина от Исперих с 60 мин. закъснение. Отменени са крайградските пътнически влакове (номера 70221 и 70220), по направлението Враца - Мездра и Мездра – Враца, заради липса на подвижен състав.