Потвърден е случай на антракс в село Славяново

Ветеринарните власти са потвърдили случай на антракс в село Славяново, община Харманли, като е започнала спешна ваксинация на животните в района. Преди дни съмнения за болестта са се появили във ферма с овце и говеда в селото, а във вторник заразата е била потвърдена.

"Тъй като това заболяване се класифицира като особено опасно, като зооноза, т.е. може да се предава от животните на хората, ние предприехме още в събота, когато получихме от частно практикуващия ветеринарен лекар, обслужващ фермата, незабавни мерки. Беше извършена в неделя ваксинация на възприемчивите животни на стопанството“, съобщи д-р Георги Илиев, който е директор на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

Той е издал заповдта за ваксинацията, а ветеринарите ще извършват ежедневен мониторинг на здравословното състояние на животните в района.

“Все пак искам да успокоя хората, че това заболяване спорадично се появява в нашата страна и при взимане на своевременни мерки не представлява толкова голяма опасност", казва д-р Илиев, директор на ОДБХ-Хасково.

В засегнатото стопанство има около 200 овце и 100 едри преживни животни.

"В момента извършваме инвентаризация на животновъдните обекти в населеното място, тъй като ваксинацията ще обхване овцете и говедата в личните стопанства, така наречения заден двор и във фермите“, допълва той.

По първоначални данни в Славяново общо има около 600 овце и към 250 едри преживни животни, които трябва да бъдат ваксинирани за една седмица. Наложена е възбрана за двете стопанства, където е констатирано заболяването, да влизат и да излизат животни.

Ще се забрани за две седмици общата паша, излизането на животните на общи водопои и пасища с цел да не се разпространи заболяването. След този срок се приема, че животните са придобили имунитет от ваксинацията.

“Заболяването е типична контактна инфекция и обикновено се е разпространява чрез труповете на умрели или болни животни. Причинителят е един спорообразуващ микроорганизъм, който попаднал във външна среда, почва и други, образува спори и е много устойчив, понякога с десетилетия, затова при съмнение за антракс е забранено да се отварят трупове с цел да не се разпространява заболяването. Обикновено най-засегнати и с най-голям риск са животновъди“, казва д-р Илиев.