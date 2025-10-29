Потвърден е случай на антракс в село Славяново

Ветеринарните власти са потвърдили случай на антракс в село Славяново, община Харманли, като е започнала спешна ваксинация на животните в района. Преди дни съмнения за болестта са се появили във ферма с овце и говеда в селото, а във вторник заразата е била потвърдена.
"Тъй като това заболяване се класифицира като особено опасно, като зооноза, т.е. може да се предава от животните на хората, ние предприехме още в събота, когато получихме от частно практикуващия ветеринарен лекар, обслужващ фермата, незабавни мерки. Беше извършена в неделя ваксинация на възприемчивите животни на стопанството“, съобщи д-р Георги Илиев, който е директор на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.
Той е издал заповдта за ваксинацията, а ветеринарите ще извършват ежедневен мониторинг на здравословното състояние на животните в района.
“Все пак искам да успокоя хората, че това заболяване спорадично се появява в нашата страна и при взимане на своевременни мерки не представлява толкова голяма опасност", казва д-р Илиев, директор на ОДБХ-Хасково.
В засегнатото стопанство има около 200 овце и 100 едри преживни животни.
"В момента извършваме инвентаризация на животновъдните обекти в населеното място, тъй като ваксинацията ще обхване овцете и говедата в личните стопанства, така наречения заден двор и във фермите“, допълва той.
По първоначални данни в Славяново общо има около 600 овце и към 250 едри преживни животни, които трябва да бъдат ваксинирани за една седмица. Наложена е възбрана за двете стопанства, където е констатирано заболяването, да влизат и да излизат животни.
Ще се забрани за две седмици общата паша, излизането на животните на общи водопои и пасища с цел да не се разпространи заболяването. След този срок се приема, че животните са придобили имунитет от ваксинацията.
“Заболяването е типична контактна инфекция и обикновено се е разпространява чрез труповете на умрели или болни животни. Причинителят е един спорообразуващ микроорганизъм, който попаднал във външна среда, почва и други, образува спори и е много устойчив, понякога с десетилетия, затова при съмнение за антракс е забранено да се отварят трупове с цел да не се разпространява заболяването. Обикновено най-засегнати и с най-голям риск са животновъди“, казва д-р Илиев.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Все на юг. Идва от Гърция и Турция.