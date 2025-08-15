Повдигнаха обвинение на младежа, помлял шестима с АТВ в Слънчев бряг

Младежът, който помете шестима пешеходци с АТВ в курорта Слънчев бряг, е с повдигнато обвиненине за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице. Това съобщи Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура в Бургас, на брифинг.

МВР е започнало вътрешна проверка, след като стана ясно, че родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев са полицаи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.

Преди това близките на потърпевшите се оплакаха, че случаят може да се прикрие, защото бащата на момчето е полицай, а майка му работила в съдебната система. По-късно от Окръжния съд в Бургас опровергаха това твърдение.

Инцидентът

Инцидентът стана на 14 август малко преди 14 часа на пешеходната алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в Слънчев бряг. Младежът управлявал взето под наем електрическо АТВ. По неясни причини той се отклонява от пътя и се качва на тротоара, като блъска шестима пешеходци. Това са 35-годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След това АТВ-то удря и 49-годишен служител от хотел "Мелия" и спира във фасадата на сградата.

Най-тежко са пострадали жената и малкото ѝ дете. Те са в кома и са настанени в реанимацията на болницата в Бургас с опасност за живота. В лечебното заведенеие са и още трима потърпевши от инцидента - мъжът от хотела и двете племенички. Единствено бащата се е отървал с по-леки наранявания.

Млад шофьор

Никола Бургазлиев е млад шофьор. Взел е книжката за управление на автомобил в началото на годината, каза прокурор Маркова.

По думите ѝ на водача на АТВ-то, по преценка на наблюдаващия прокурор и съобразно събрания доказателствен материал, ще бъде взета вероятно мярка за неотклонение задържане до 72 часа. След това прокуратурата ще внесе искане до Районен съд Бургас за налагане на постоянна мярка задържане под стража, каза прокурор Маркова, цитирана от БТА.

Тестовете за наркотици и алкохол, взети на мястото на инцидента от младежа, са били отрицателни. Той е заявил, че спирачките на АТВ-то са отказали и за да не се удари в идващ насрещна автомобил се качил на тротоара. Тази версия предстои да бъде проверена.

Прокуратурата разпореди още и проверка на фирмата, която е отдала превозното средство под наем. Изискани са необходимите документи, удостоверяващи спецификацията и вида на АТВ-то, както и необходимите разрешителни за управлението на такъв вид моторно превозно средство, каза още прокурор Маркова.

Въпросното превозно средство е имало необходимите регистрационни табели, валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден годишен технически преглед. Предстои извършването на допълнителни проверки по отношение на отдаването от фирмата собственик на превозното средство, каза комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР - Бургас пред журналисти.

Близките: Може да прикрият случая

Бащата на двете пострадали момиченца Юлиян Здравков каза днес, че състоянието на младата жена и момченцето е много тежко.

"Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома...Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио, шита ѝ е главата и е с множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало", заяви Здравков пред БНТ.

Бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда, допълни той. По-късно от съда отрекоха, да работи в съдебната система, а от МВР потвърдиха, че родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев са полицаи.

Юлиян Здравков каза, че младежът е карал с бясна скорост, а след катастрофата дори не са му сложени белезници.

"Снаха ми не е дишала след удара. Трябва всички институции да се задвижат, трябва да се даде гласност на този случай. Защо в комплекса има ограничение на скоростта от 30 километра в час, а се дава под наем превозно средство, което вдига 100 километра. Казаха, че са хвърлени като кегли - по цялата поляна. Не знам с колко е карал този младеж, но гумите са свирели в завоя", допълни Юлиян Здравков.

Бащата на пострадалата жена Йордан Соколов смята, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-строги мерки за безопасността по пътищата. Той припомни, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.

Комисар Марин Димитров, директор на "Охранителна полиция и КАТ" в ОДМВР-Бургас заяви, че нито едно доказателство по случая няма да бъде неглижирано. Той допълни, че е възложена вътрешна проверка по случая.