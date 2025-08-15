Повдигнаха обвинение на младежа, помлял шестима с АТВ в Слънчев бряг

Младежът, който помете шестима пешеходци с АТВ в курорта Слънчев бряг, е с повдигнато обвиненине за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице. Това съобщи Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура в Бургас, на брифинг.
МВР е започнало вътрешна проверка, след като стана ясно, че родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев са полицаи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в морския град.
Преди това близките на потърпевшите се оплакаха, че случаят може да се прикрие, защото бащата на момчето е полицай, а майка му работила в съдебната система. По-късно от Окръжния съд в Бургас опровергаха това твърдение.
Инцидентът
Инцидентът стана на 14 август малко преди 14 часа на пешеходната алея между хотелите "Олимп" и "Мелия" в Слънчев бряг. Младежът управлявал взето под наем електрическо АТВ. По неясни причини той се отклонява от пътя и се качва на тротоара, като блъска шестима пешеходци. Това са 35-годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След това АТВ-то удря и 49-годишен служител от хотел "Мелия" и спира във фасадата на сградата.
Най-тежко са пострадали жената и малкото ѝ дете. Те са в кома и са настанени в реанимацията на болницата в Бургас с опасност за живота. В лечебното заведенеие са и още трима потърпевши от инцидента - мъжът от хотела и двете племенички. Единствено бащата се е отървал с по-леки наранявания.
Млад шофьор
Никола Бургазлиев е млад шофьор. Взел е книжката за управление на автомобил в началото на годината, каза прокурор Маркова.
По думите ѝ на водача на АТВ-то, по преценка на наблюдаващия прокурор и съобразно събрания доказателствен материал, ще бъде взета вероятно мярка за неотклонение задържане до 72 часа. След това прокуратурата ще внесе искане до Районен съд Бургас за налагане на постоянна мярка задържане под стража, каза прокурор Маркова, цитирана от БТА.
Тестовете за наркотици и алкохол, взети на мястото на инцидента от младежа, са били отрицателни. Той е заявил, че спирачките на АТВ-то са отказали и за да не се удари в идващ насрещна автомобил се качил на тротоара. Тази версия предстои да бъде проверена.
Прокуратурата разпореди още и проверка на фирмата, която е отдала превозното средство под наем. Изискани са необходимите документи, удостоверяващи спецификацията и вида на АТВ-то, както и необходимите разрешителни за управлението на такъв вид моторно превозно средство, каза още прокурор Маркова.
Въпросното превозно средство е имало необходимите регистрационни табели, валидна застраховка "Гражданска отговорност", както и валиден годишен технически преглед. Предстои извършването на допълнителни проверки по отношение на отдаването от фирмата собственик на превозното средство, каза комисар Марин Димитров - директор на "Охранителна полиция и КАТ" при ОД на МВР - Бургас пред журналисти.
Близките: Може да прикрият случая
Бащата на двете пострадали момиченца Юлиян Здравков каза днес, че състоянието на младата жена и момченцето е много тежко.
"Снаха ми и племенникът ми са с черепно-мозъчна травма и смачкан гръден кош. Още са в медикаментозна кома...Голямото ми дете, на 12 години, е с комоцио, шита ѝ е главата и е с множество охлузвания. Малката е със счупено стъпало", заяви Здравков пред БНТ.
Бащата на извършителя е полицай в Несебър, а майка му работи в съда, допълни той. По-късно от съда отрекоха, да работи в съдебната система, а от МВР потвърдиха, че родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев са полицаи.
Юлиян Здравков каза, че младежът е карал с бясна скорост, а след катастрофата дори не са му сложени белезници.
"Снаха ми не е дишала след удара. Трябва всички институции да се задвижат, трябва да се даде гласност на този случай. Защо в комплекса има ограничение на скоростта от 30 километра в час, а се дава под наем превозно средство, което вдига 100 километра. Казаха, че са хвърлени като кегли - по цялата поляна. Не знам с колко е карал този младеж, но гумите са свирели в завоя", допълни Юлиян Здравков.
Бащата на пострадалата жена Йордан Соколов смята, че се прикриват подробности по случая и настоява да се вземат най-строги мерки за безопасността по пътищата. Той припомни, че това не е първият случай на тежка катастрофа с подобно превозно средство.
Комисар Марин Димитров, директор на "Охранителна полиция и КАТ" в ОДМВР-Бургас заяви, че нито едно доказателство по случая няма да бъде неглижирано. Той допълни, че е възложена вътрешна проверка по случая.
АТВ All Terrain Vehicle "превозно средство за всякакъв терен" Какво изобщо прави това чудо в курорт. утре да не тръгнат с танкове
Слънчев бряг се превърна в джунгла на колела – безконтролни АТВ-та, скутери и колички дебнат туристите Lacho 17:00 | 15 Aug 25
Слънчев бряг – уж витрината на българския туризъм, днес е сцена на безумието. По пешеходните алеи и улиците, където би трябвало хората спокойно да се разхождат с децата си, профучават с бясна скорост електрически тротинетки, АТВ-та и атракционни колички. Резултатът е ясен – кръв, писъци, линейки и разплакани семейства.
Докога? Докога ще гледаме как туристи и местни биват …
премазвани от безразсъдни шофьори, докато институциите си затварят очите?
Тежките инциденти вече са ежедневие
Последните дни показаха с болезнена яснота какво се случва, когато няма контрол:
14 август 2025 – 18-годишен наема АТВ с неизправни спирачки. Вместо да кара на безопасно място, той губи контрол и се врязва в пешеходци между хотелите „Олимп“ и „Мелия“. Майка и 4-годишното ѝ дете – в кома. Още две деца – ранени. Служител на хотел – със счупен таз.
Същия ден – атракционна количка тип „хамър“ излита от алеята и помита майки с деца. Същият сценарий – кръв по тротоара, хора в болница.
26 юни 2025 – 16-годишен с тротинетка отнема предимство и бива блъснат от кола. Само по чудо случаят не завършва със смърт.
Това са само случаите, за които се пише. Всеки ден по алеите на Слънчев бряг се вихри улична надпревара. Моторизирани играчки, управлявани от безотговорни ръце, превръщат курорта в писта на ужасите.
Туристи бягат от опасността
Няма как да очакваме чужденци да идват и да харчат парите си тук, ако не могат да разходят детето си по алеята без страх. Няма как да продаваме България като „сигурна дестинация“, когато по улиците ѝ профучават безшумни машини с 40 км/ч, които могат да те пометат във всеки момент.
Една снимка на кървава сцена в западен сайт е достатъчна, за да изгони хиляди потенциални туристи. А с мълчанието си ние сами копаем гроба на собствения си туризъм.
Къде е пoлицията?
Закони има. Забрани има. Наредби – колкото щеш. Но каква полза, когато те се превръщат в парче хартия?
Полицията в Слънчев бряг очевидно е абдикирала от отговорността си. Без каски, без регистрация, непълнолетни зад волана – всичко това се случва пред очите на униформените. И какво? Нищо. Нито санкции, нито конфискации, нито реален контрол.
Това не е просто нехайство – това е съучастие в беззаконието чрез бездействие.
Нулева толерантност – веднага!
Тротоарите и алеите са за пешеходци, а не за състезатели. Всеки, който се движи там с моторизирано превозно средство, трябва да бъде спрян на място. Глоба. Конфискация. Закриване на фирмите, които отдават наемно скрап без спирачки и без технически контрол.
Туристите идват за море, а не за спешно отделение. И ако сега не се вземат мерки, следващият инцидент няма да завърши „само“ с кома – ще завърши с траур.
Призив към всички
В разгара на сезона не можем да позволим Слънчев бряг да бъде символ на хаос и страх.
Полиция – излезте от канцелариите, влезте на терен и приложете закона!
Граждани и туристи – снимайте, подавайте сигнали, настоявайте за санкции!
Мълчанието е съучастие. Всеки ден, в който този хаос продължава, е ден, в който следващата жертва вече е на път.
Слънчев бряг трябва да е курорт за почивка, а не за оцеляване. Изборът е наш – ще допуснем ли това безумие да продължи?
Как така да изпаднеш е кома е средна телесна повреда ?