"Повече кворум няма да правим". Борисов бесен след срива в Пазарджик, иска преформатиране на управлението

Полза някаква виждате ли да стоим в такова правителство? Дал съм дума да стоя. Но ако стоим, ще стоим само формално. Повече кворум няма да им правим, заплаши лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в гневен монолог пред премиера Росен Желязков, вицепремиера Томислав Дончев и депутати от партията. Малко по-късно премиерът Росен Желязков, на когото Борисов каза, че "развръзва ръцете", отмени правителственото заседание, което трябваше да се проведе в сряда.

"БСП, ИТН, "Ново начало" от едната страна да дойдат, ще ни питат. Не знам дали и министрите да стоят (в кабинета – бел.ред.), но това си е ваш личен избор. Защото съм дал дума, че няма ние първи да счупим коалицията. Няма да я счупим, но няма и да стоим по тоя начин. Всеки ден да обясняват Борисов-Пеевски. Какво общо Борисов с това управление, бе? Щото им е изгодно. Пеевски не е в управлението. Или да влезе официално... каквото кажат там на Съвета за съвместно управление, аз ще преценя за ГЕРБ дали е редно, или не. Изобщо това не ми харесва. Затова премиерът да се стяга, да преформатира, включително и председател на Народното събрание. Не може такова нещо. Една година – стига им", обяви Борисов, а малко по-късно, сякаш в синхрон, Пеевски излезе с позиция, че е готов да влезе в управлението.

Борисов обяви, че не вижда "никакво място на ГЕРБ в такова управление" и "шести сме (в Пазарджик – бел.ред.), никаква отговорност не нося вече". "Резултатът ще е още по-лош, ако останем в такова правителство, Желязков, което е дало министерства на концесии и те се управляват от кръгове, кръгчета и хора, които изобщо не се занимават с политика и коалиционна култура – нула", добави той.

По време на гневния си монолог той подкани останалите парламентарно представени партии да се съберат и да решат дали могат да управляват без "шестата партия', визирайки ГЕРБ.

В един момент Борисов заговори за това, че има "две мнозинства вече", но така и не се разбра кои според него са те и въпреки това ги призова "да си управляват". "Ние 7-8 неща свършихме", каза Борисов и отново поде темата за Боташ.

"На нас ни се случи много навреме. Червената лампа светна. Какво ни очаква, ако бързо не се махнем от всичко това (има се предвид правителството - бел. ред)", каза лидерът на ГЕРБ и постави ултиматум: "или правителството ще заработи като едно и ще гледа интересите на българите…" или "ще изкараме още 3-4 дни без кворум, и то ще си замине правителството".

"Ако почнем да затъваме ние, в последствие ще затъне всичко. Това е положението", обобщи Борисов.

Изнервен заради вота в Пазарджик

Цялата тирада започна с обръщение на Борисов към съпартийците му по повод коментарите за срива на партията на изборите за общински съветници в Пазарджик: "Я да видя има ли оглозгани, изядени, олигавени, изсмукани? А? Не сме правили група отдавна, защото бяхме заети да правим държава, да правим управление". Тези му начални думи показаха, че резултатът от вота и коментарите след него силно са го подразнили.

По думите му обаче това изобщо не се оценявало "и разни партийки, партии и всички останали си помислиха, че могат на този голям гръб да се катерят". "Само че той е голям, но хлъзгав и днес ще се изхлузят".

След това Борисов реши да честити на победителите в Пазарджик, които са "ДПС-Ново начало" на крепящия управлението Делян Пеевски. И продължи с "честитките": "На вторите (ПП-ДБ – бел.ред.), които толкова много се радваха, на четвъртите, на петите, на шестите... Не, на шестите не (ГЕРБ останаха шести – бел.ред.). Видно е, че от тази сглобка ГЕРБ се класира на шесто място".

"Какво да става в Пазарджик? Общински съветници - там дори не е партиен вотът. Всеки играе за себе си", коментира Борисов, а след това се позова на народната мъдрост "всяко зло за добро".

"Знаех какво ще стане в Пазарджик"

За изборния ден в Пазарджик Борисов каза, че от ГЕРБ "в тая помия не участвахме" и обвини ПП-ДБ, че били изплашили хората: "Дончев ми зададе един много добър въпрос: "А ние що не ходихме в Пазарджик". Щото, Томиславе, знаех какво ще стане. Знаех, че по ромските махали ще е чудо. Корпоративният вот... Вие я помните Десислава (Десислава Тодорова, бивш депутат от ГЕРБ – бел.ред.). Тя беше депутат при нас. Е, тя е водач на "Новото начало". Тези, които ние ги пъдиме, отиват там (при Новото начало - бел.ред.). Коректно, честно, нали така?".

Борисов беше видимо ядосан на съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев, че му пишел съобщения "Пеевски ви изяде". "Пише ми едни СМС-и "изядоха те", "погълнаха те", "ликвидираха те", "ГЕРБ изчезна, "Ново начало" е всичко". "Благодаря, Мирчев. Не ни мисли. Големи, малки – все ще отцелеем по някакъв начин. Ние от ГЕРБ направихме каквото трябваше за историята".

"Подиграват ми се ПП-тата и ДБ-тата. Един файтон хора ми се подиграват, че са ни били в Пазарджик. Тва е просто срам. Ако знаех, че толкова ще се радват и ще се подиграват, щях да отида в Пазарджик, щях да ви пратя и щяхме да ги смажем. Хората видяха, че нас тези избори не ни интересуват", добави той, макар поведението му да показваше, че именно това е поводът за раздразнението му.

"Ръстът на ПП-ДБ и "Ново начало" там е колосален. Сиреч там много отчетливо разбират друго – кметската администрация от едната страна, от другата другите. И вчера един страшен радостен глъч на победители. Кой е победелният – ГЕРБ. А сега щом е победен се хващайте всички победители. И оттук насетне си карат те влака, да видят лесно ли е", каза още той.

Той добави, че не виждал защо ГЕРБ "трябва да бъдем параван на всичко, което се случва".

"Оня ден Рая (Назарян – бел. ред.) вика: "Бе, трябва да стоиш" (в пленарната зала – бел.ред.). Защо да стоя, аз имам толкова партийна работа? И вика: "Щото БСП са на партийна агитация у Пазарджик", разказа Борисов.

По-късно изпрати народните представители от ГЕРБ по родните им места като ги прикани оттук нататък да си взимат "кой колкото време му трябва".

"Така че, който няма работа или бързо я свърши да влиза в залата. На вас го оставям това", обърна се той към събралите се в партийната централа членове на ГЕРБ.

Смяна на председателя на парламента

Критики имаше и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, като Борисов намекна за смяната ѝ от поста. "Киселова, където види празник на роза, на ягода, на череша, на слива, на джанка, на маруля. Заминава там да се показва. Камо ли ако има мач, ако има нещо волейбол... то е чудо. 19 депутати или там колко депутати има зад гърба си. От къде накъде? Трябва да пита преди да тръгне: "Имате ли против", каза той и дори предложи председател на парламента "да стане от ИТН, от "Ново начало", макар че на нас ни се полага, но и това ми е все тая".

И още искания за оставки

Лидерът на ГЕРБ хем защити вътрешния министър Даниел Митов, хем каза, че ако трябва или той, или професионалното ръководство да подава оставка.

"Или той е виновен, или професионалното ръководство. Едно от двете да си заминава. Като не си заминава (професионалното ръководство - бел. ред.), не носим отговорност. Дани Митов да си подава оставката. Да си изберат някой от "Ново начало", от БСП, от ИТН - който искат. Не стига, че сме шести, а и носим отговорност за избори. Няма такова нещо. Приключи", заяви Борисов и допълни че иска "много честна" оценка какво е положението по градовете и селата, защото "това може да предизвика още по-бързо да ги пратим на избори".

Каза още, че ако бил премиер, вече щели да са сменени шефовете на полицията в Разград и Русе.

Борисов настоя да бъде избран и нов областен лидер на партията в Пазарджик заради изборния резултат.

"Популистите от БСП"

Нападна и БСП, че искат раздуване на бюджетните харчове и на практика ги нарече "популисти". "Напълниха министерствата, на концесия ги взеха. поголовно сменят, а нашите структури ме питат, защо сменихте на Пазарджик на образованието и сложихте човек на БСП. Какво да им обясня?", каза Борисов по адрес на БСП.

Той цитира и думи на социалния министър Борислав Гуцанов, че щял да убеди партньорите в управлението заплатите да се вдигнат още. "Нас ли ще убеждаващ, бе? 7 млрд. Сме дали повече за заплати и пенсии и знаем, че това е грешно, когато БВП е едно и нещо или 2. И въпреки всичко го правим".

И за финал...

"Щом не искат Борисов за премиер… Те мислят, че Желязков е по-’лабав. Той беше ‘лабав, защото е ‘лабава сглобката, ‘лабава коалицията и всеки мисли да го тормози", каза Борисов и даде картбланш на министър-председателя: "Оттук насетне - удряш по масата. Не става ли, ‘айде. Ние сме в готовност. Само казваш: "Не мога повече, не ме слушат, не изпълняват…", каза лидерът на ГЕРБ.

В края на монолога си Борсиов обяви, че е говорил предварително с Желязков и той бил наясно с позициите му.

"Някой против да има?", попита той и не се чу някой да възразява.

"Баща ми едно време казваше: "Як си сине, ама си будала". Бехме будала, ама се събудихме", добави лидерът на ГЕРБ.

Обърна се към Желязков: "Развързвам ти ръцете. Нямаш един ден ангажимент, ако не е това, което считаш за правилно".

"Никакви правила повече не важат, защото те нарушиха правилата - те, не ние. Оставих ги да им видя сеира. Видях го", каза още Борисов.