Повечето американци са против новите мита на Тръмп срещу Канада и преименуването на езерото Онтарио

Според ново проучване на Ройтерс/"Ипсос" мнозинството от американците се противопоставя на предприетите миналата седмица от президента на САЩ Доналд Тръмп мерки за увеличаване на митата върху вноса на канадски стоки, както и на заповедта му езерото Онтарио да бъде преименувано на "езерото Америка", предаде Ройтерс.
Тридневното проучване, приключило в неделя, показва, че американците гледат с недоверие на конфликта с Канада - от десетилетия един от най-големите търговски партньори на САЩ - който се изостри, след като търговските преговори между двете страни се провалиха и миналата седмица Тръмп нареди увеличаване на митата върху канадските стоки.
Само 20 процента от анкетираните подкрепиха по-високите мита върху канадските стоки, в сравнение с 57 процента, които се противопоставиха на тях, и 21 процента, които не изразиха точна позиция. Около един на всеки пет анкетирани не беше чувал за случващото се.
Американските домакинства вече изпитват напрежение по отношение на финансите си поради скока в цените на горивата, откакто Тръмп обяви война на Иран през февруари, а американските избиратели определят разходите за живот като най-важния фактор, който ще определи за кого ще гласуват на предстоящите междинни избори на 3 ноември, отбелязва Ройтерс.
Републиканците ще се борят да запазят крехкото си мнозинство в Конгреса на САЩ на изборите. Рейтингът на одобрение на Тръмп през последните седмици обаче продължава да седи на най-ниското ниво в политическата му кариера.
Търговският конфликт придоби театрален характер миналата седмица, когато в четвъртък Тръмп реши да преименува езерото Онтарио - едно от петте Големи езера в Северна Америка – на "езеро Америка". Наименованието, дадено от Тръмп, важи за употребата във връзка с езерото във федералните документи на САЩ и не определя как Канада, международните организации или други институции ще го наричат. Тръмп неведнъж е подхождал с лека доза подигравка спрямо Канада, заплашвайки да анексира дългогодишния съюзник като 51-ви щат на САЩ. В началото на втория си мандат през януари 2025 г. той разпореди Мексиканският залив да бъде преименуван на "Американски залив".
Едва 14 процента от американците, участвали в проучването на Ройтерс/"Ипсос", заявиха, че подкрепят промяната на името на езерото Онтарио, което носи това име от повече от 400 години. Цели 63 процента от анкетираните се противопоставиха на промяната на името, а останалите не бяха сигурни или не отговориха на въпроса.
Проучването, което беше проведено онлайн с респонденти от цялата страна, събра отговори от 1023 пълнолетни американци и имаше статистическа грешка от 4 процентни пункта, отбелязва Ройтерс.
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