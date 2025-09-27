Повечето българи избират родните туристически дестинации пред чужбина

България остава предпочитаната дестинация за нашите сънародници – 51% заявяват, че избират почивка у нас, докато едва 10% насочват интереса си към чужбина. Това сочат данните от национално представително проучване, представено по повод Световния ден на туризма от ресорното министерство и социологическа агенция “Тренд“.
През последната година най-голям дял от пътувалите са направили едно или две пътувания с туристическа цел, а 83% заявяват, че планират пътувания в България през следващите шест месеца.
Сред основните причини за този избор се открояват по-ниските разходи спрямо пътуване в чужбина, кратките разстояния и по-лесната организация, познатият език и култура, както и природните дадености на страната.
Изследването потвърждава положителните нагласи към развитието на туристическия продукт – 67% от анкетираните смятат, че той се подобрява през последните пет години.
Морските дестинации продължават да са най-популярни, но расте и интересът към планинския, СПА и културно-историческия туризъм. Сред сферите, в които туристите очакват подобрения, са инфраструктурата, качеството на обслужването и чистотата на обектите и околната среда.
“България е водещият избор на българските туристи и това е най-голямото признание за нашите усилия. Достъпност, сигурност и преживяване са трите основни фактора, които определят българския туризъм. Задължение на държавата е да създава политики, които да насърчават развитието на сектора и да гарантират качествен продукт. Тези резултати са ясен знак, че вървим в правилната посока, но и отговорност да работим още по-усърдно. В Световния ден на туризма трябва да си припомним, че туризмът е повече от икономика – той е култура, идентичност и възможност да покажем България на света“, заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.
Той цитира данни и от последното изследване на "Евростат", което представя България на завидно място по брой растеж на чуждестранни туристи, които отсядат в България. "В това изследване България изпреварва водещи туристически дестинации като Италия, Испания, Португалия и Гърция и това е един добър атестат за развитието на българския туризъм на този етап", посочи той.
