Повишение на нивото на Дунав е отчетено в почти целия български участък

Повишение на нивото на река Дунав е отчетено в почти целия български участък за последното денонощие. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
Най-голямо е повишението при водомерния пост край Лом – с 9 сантиметра. При Видин нивото се е покачило със 7 сантиметра, при Ново село е с 6 сантиметра, при Оряхово – с 4 сантиметра, а при Никопол – с 2 сантиметра. Застой е отчетен при водомерния пост край Свищов.
При Русе е регистрирано понижение със 7 сантиметра. Така отчетеното ниво тази сутрин е минус 128 см спрямо условната кота нула.
При Силистра също има понижение, но със сантиметър.
По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.
Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.
Прогнозата на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" за идните два дни е нивото на реката при Русе да се повиши с 9 сантиметра.
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