Повишението на цените на "Еконт" с 8-11% дадено за проверка обосновано ли е

Обявеното от куриерската компания "Еконт" повишение на цените за доставка на пратки между 8 и 11 на сто от 1 август е дадено за проверка от Комисията за защита на потребителите. От Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) са поискали да се провери дали има обективни икономически фактори, които обосновават обявеното поскъпване.

От "Еконт" мотивираха вдигането на таксите с това, че основната им тарифа не е променяна от година и половина, а в това време разходите им за труд само в първото тримесечие на 2026 г. нараснали с 12.5 на сто. Годишната инфлация достигна около 6.9% през май 2026 г. – едно от най-високите нива в ЕС, като транспортът е сред водещите ѝ двигатели. Отделно се плащат въглеродни квоти от 7 евроцента за всеки изминат киломерът от по-старите и по-тежките камиони, обясниха преди две седмици от компанията.

Промяната на цените била на принципа: колкото повече транспортен ресурс изисква една услуга, толкова по-голяма е корекцията.

Какви са новите тарифи:

Документална пратка (до 0.5 кг): +6% (+27 евроцента)

Колетна пратка до 1 кг: +8% (+44 евроцента)

Колетна пратка 1-2 кг: +8% (+52 евроцента)

Колетна пратка 2–5 кг: +8% (+64 евроцента)

Колетна пратка 5–10 кг: +8% (+92 евроцента)

Колетна пратка 15–20 кг: +8% (+1,41 евро)

Колетна пратка 20–50 кг: +9% (+1,59 евро база, +4 евроцента/кг)

Непалетизирана 50–1000 кг: +10% (83 евроцента база, +4 евроцента/кг)

Нестандартни / обемни пратки и карго палет: +11% (по коефициент)

Допълнителни услуги (Точен час, Съботна доставка, Обратна разписка): +4% (+6 евроцента, +6 евроцента, +10 евроцента)

Комисията за регулиране на съобщенията сега информира, че от "Еконт" не били приложили в уведомлението си до тях данни и доказателства за наличието на обективни икономически фактори, обосноваващи това увеличение. Затова се иска намесата на Комисията за защита на потребителите, допълва се в съобщението на КРС, но също така се уточнява, че цените на неуниверсалните пощенски услуги се определят самостоятелно от пощенските оператори, съобразно търсенето и предлагането и не подлежат на предварително одобрение от КРС.

Припомня се, че от 21 юли 2026 г. куриерската компания е прекратила услугите си, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга. Става въпрос за малките пакети, таксувани с пощенска марка – до 2 кг, както и вестници и списания до 5 кг. Отпадат и пратките за незрящи и слабовиждащи лица до 7 кг, както и вътрешни и международни пощенски колети до 20 кг. Прекратяването на лицензията обаче не засяга извършването на куриерски услуги.

От 25 септември 2026 г. пък дружеството иска да спре услугата по изпращане на пощенски парични преводи и прецударата за прекратяване на тази негова лизенция е в ход, допълва съобщителният регулатор.