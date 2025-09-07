Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра, убил 16 души в Лисабон

Предварителните резултати от официалното разследване сочат, че инцидентът с фуникуляра в Лисабон, при който загинаха 16 души, е бил причинен от повреда на кабела, свързващ дерайлиралия вагон, предаде ДПА, като се позова на изявление на властите в Португалия.
Правителствената Служба за разследване на трамвайни, влакови и самолетни инциденти и катастрофи съобщи вчера, че от вагона на фуникуляра "Елевадор да Глория" в сряда вечерта се е откачил кабелът, което е предизвикало смъртоносния инцидент. Все още не е ясно защо спирачките не са успели да спрат фуникуляра, докато вагонът се е спускал по стръмната улица и е дерайлирал, след което се е блъснал в сграда.
Миналата година Лисабон беше посетен от 8,5 милиона туристи и обичайно дълги опашки се извиват по спирките на фуникулярите в португалската столица. Пътуването с тях продължава няколкостотин метра, но те спомагат за преодоляване на стръмните участъци в Лисабон, отбелязва Асошиейтед прес.
