Пожар горя в гора над Сливен (обновена)

Пожар горя в местността Св. Георги в Сливен. Сигналът за огърня е бил подаден в 12:43 днес.

Пожарът вече е потушен. Изгорели са между 60 и 80 декара гора, сухи треви и храсти.

Пет пожарни автомобила, горски служители и доброволци участваха в гасенето на боровата гора.

Няма пострадали хора и засегнати от огъня къщи.

По информация на БНР причината за пожара е запалено незаконно сметище.