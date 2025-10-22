Пожар и стрелба в центъра на Белград. Дим над палатковия лагер в подкрепа на Вучич

Стрелба и гъст дим в центъра на Белград. Това бе картината в сряда, след като избухна пожар в палатковия лагер, който е разпънат от привържениците на режима на Александър Вучич пред парламента.

По информация на в. "Данас" при инцидента един човек е бил ранен в крака, а друг е арестуван за нападение срещу палатковия лагер. След атаката е възникнал пожар в една от палатките на площада пред сръбския парламент, като на място са пристигнали четири пожарни коли.

Случаят още не е изяснен.

Проправителственото издание "Политика“ минути след инцидента излезе с пълна версия какво се е случило. Според изданието "полицията е предотвратила клане, а нападател е стрелял срещу граждани и е подпалил палатковият лагер пред Скупщината“. "По наша информация той се е доближил до палатките, в които има граждани и е открил огън от пистолет. Има един ранен случаен минувач“, пише вестникът. Президентът Александър Вучич определи случилото се като терористичен акт, съобщи БГНЕС. Сръбският министър на здравеопазването Златибор Лончар посети в Центъра за спешна помощ мъжа, прострелян пред парламента, предаде ТАНЮГ.

По думите на Лончар мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади" и все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция. "Днес преживяхме изключително, изключително тежък шок за всички нас, заради случилото се. Току-що говорих с мъжа, който беше прострелян, когото се опитаха да запалят. Той е в съзнание, но не мога да кажа, че животът му е извън опасност", каза Лончар пред репортери, като допълни, че куршумът, с който е прострелян мъжът, не е излязъл и трябва да бъде отстранен оперативно.

По информация на сръбската държавна телевизия РТС малко след 10 ч. (11 ч. бълг. вр.) спешната помощ е получила сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение.

На място екипът на Спешна помощ е установил лице с рана от огнестрелно оръжие, съобщава РТС, като се позовава на изявление на службата за спешна помощ пред Фонет.

Говорителката на службата Ивана Стефанович заяви, че раненият е мъж на 57 години и че той е бил транспортиран до Центъра за спешна помощ в стабилно състояние.

Степента на нараняванията на мъжа към момента не е известна, отбелязва РТС.

"Всичко, която трябва да знаете, че в този палатков лагер, който се нарича "Чачиленд“, има много боеприпаси и оръжия. Всичко това беше предоставено от Сръбската прогресивна партия на Вучич. Тя позволи на престъпници след 15 март да притежават цялото това оръжие. Полицията и всички органи си затварят очите и еко какво стана. Казаха на хората да не излизат, защото отсреща има много оръжие. Дали това е началото на падането на режима? Какво става?“, написа известният сръбски баскетболист Владимир Щимац минути след инцидента.