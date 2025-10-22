 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Пожар и стрелба в центъра на Белград. Дим над палатковия лагер в подкрепа на Вучич

2 коментара
Кадър от пожара в центъра на Белград
Стрелба и гъст дим в центъра на Белград. Това бе картината в сряда, след като избухна пожар в палатковия лагер, който е разпънат от привържениците на режима на Александър Вучич пред парламента.
 
По информация на в. "Данас" при инцидента един човек е бил ранен в крака, а друг е арестуван за нападение срещу палатковия лагер. След атаката е възникнал пожар в една от палатките на площада пред сръбския парламент, като на място са пристигнали четири пожарни коли.
 
Случаят още не е изяснен.
 
Проправителственото издание "Политика“ минути след инцидента излезе с пълна версия какво се е случило.
 
Според изданието "полицията е предотвратила клане, а нападател е стрелял срещу граждани и е подпалил палатковият лагер пред Скупщината“.
 
"По наша информация той се е доближил до палатките, в които има граждани и е открил огън от пистолет. Има един ранен случаен минувач“, пише вестникът. 
 
Президентът Александър Вучич определи случилото се като терористичен акт, съобщи БГНЕС. 
 
Сръбският министър на здравеопазването Златибор Лончар посети в Центъра за спешна помощ мъжа, прострелян пред парламента, предаде ТАНЮГ.
 
 
 
По думите на Лончар мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади" и все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция.
 
"Днес преживяхме изключително, изключително тежък шок за всички нас, заради случилото се. Току-що говорих с мъжа, който беше прострелян, когото се опитаха да запалят. Той е в съзнание, но не мога да кажа, че животът му е извън опасност", каза Лончар пред репортери, като допълни, че куршумът, с който е прострелян мъжът, не е излязъл и трябва да бъде отстранен оперативно.
 
 
По информация на сръбската държавна телевизия РТС малко след 10 ч. (11 ч. бълг. вр.) спешната помощ е получила сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение.
 
На място екипът на Спешна помощ е установил лице с рана от огнестрелно оръжие, съобщава РТС, като се позовава на изявление на службата за спешна помощ пред Фонет.
 
Говорителката на службата Ивана Стефанович заяви, че раненият е мъж на 57 години и че той е бил транспортиран до Центъра за спешна помощ в стабилно състояние.
 
 
 
Степента на нараняванията на мъжа към момента не е известна, отбелязва РТС.
 
 
"Всичко, която трябва да знаете, че в този палатков лагер, който се нарича "Чачиленд“, има много боеприпаси и оръжия. Всичко това беше предоставено от Сръбската прогресивна партия на Вучич. Тя позволи на престъпници след 15 март да притежават цялото това оръжие. Полицията и всички органи си затварят очите и еко какво стана. Казаха на хората да не излизат, защото отсреща има много оръжие. Дали това е началото на падането на режима? Какво става?“, написа известният сръбски баскетболист Владимир Щимац минути след инцидента.
 
Масови протести и блокади започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.
 

Ключови думи

Вучич Белград
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

2 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. кр
    #2

    Това е нормално за сръбските м_ангали ,не трябва да е новина :/

  2. Капитан Йосарян
    #1

    Путин пудцикласва Вучич да се разправи с студентите както в Русия ОМОН с лъжливи атентати тапицираха пъндизите с политзатворници и убиха Немцов и Навални

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни