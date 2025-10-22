Пожар и стрелба в центъра на Белград. Дим над палатковия лагер в подкрепа на Вучич

Стрелба и гъст дим в центъра на Белград. Това бе картината в сряда, след като избухна пожар в палатковия лагер, който е разпънат от привържениците на режима на Александър Вучич пред парламента.
По информация на в. "Данас" при инцидента един човек е бил ранен в крака, а друг е арестуван за нападение срещу палатковия лагер. След атаката е възникнал пожар в една от палатките на площада пред сръбския парламент, като на място са пристигнали четири пожарни коли.
Случаят още не е изяснен.
Проправителственото издание "Политика“ минути след инцидента излезе с пълна версия какво се е случило.
Според изданието "полицията е предотвратила клане, а нападател е стрелял срещу граждани и е подпалил палатковият лагер пред Скупщината“.
"По наша информация той се е доближил до палатките, в които има граждани и е открил огън от пистолет. Има един ранен случаен минувач“, пише вестникът.
Президентът Александър Вучич определи случилото се като терористичен акт, съобщи БГНЕС.
Сръбският министър на здравеопазването Златибор Лончар посети в Центъра за спешна помощ мъжа, прострелян пред парламента, предаде ТАНЮГ.
По думите на Лончар мъжът е бил прострелян "само защото се е борил за Сърбия без блокади" и все още не е извън опасност за живота, тъй като му предстои сложна операция.
"Днес преживяхме изключително, изключително тежък шок за всички нас, заради случилото се. Току-що говорих с мъжа, който беше прострелян, когото се опитаха да запалят. Той е в съзнание, но не мога да кажа, че животът му е извън опасност", каза Лончар пред репортери, като допълни, че куршумът, с който е прострелян мъжът, не е излязъл и трябва да бъде отстранен оперативно.
По информация на сръбската държавна телевизия РТС малко след 10 ч. (11 ч. бълг. вр.) спешната помощ е получила сигнал за взривена газова бутилка, след което дежурният екип е транспортирал едно лице от мястото на инцидента до болнично заведение.
На място екипът на Спешна помощ е установил лице с рана от огнестрелно оръжие, съобщава РТС, като се позовава на изявление на службата за спешна помощ пред Фонет.
Говорителката на службата Ивана Стефанович заяви, че раненият е мъж на 57 години и че той е бил транспортиран до Центъра за спешна помощ в стабилно състояние.
Степента на нараняванията на мъжа към момента не е известна, отбелязва РТС.
"Всичко, която трябва да знаете, че в този палатков лагер, който се нарича "Чачиленд“, има много боеприпаси и оръжия. Всичко това беше предоставено от Сръбската прогресивна партия на Вучич. Тя позволи на престъпници след 15 март да притежават цялото това оръжие. Полицията и всички органи си затварят очите и еко какво стана. Казаха на хората да не излизат, защото отсреща има много оръжие. Дали това е началото на падането на режима? Какво става?“, написа известният сръбски баскетболист Владимир Щимац минути след инцидента.
Масови протести и блокади започнаха в Сърбия през ноември миналата година, след като рухна козирката на наскоро ремонтираната гара в Нови Сад, в резултат на което загинаха 16 души. Протестиращите смятат, че до трагедията се е стигнало заради корупция и небрежност. Исканията им за прозрачно разследване на трагедията и понасяне на наказателна отговорност прераснаха в призив за предсрочни избори. Продължаващите многомесечни протести, оглавявани от студенти, бяха предимно мирни, но през лятото се стигна до сблъсъци между силите на реда и протестиращи, които обвиняват полицията в бруталност и прекомерна употреба на сила.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
На посочения от вас имейл адрес е изпратен линк за възстановяване на паролата. След като го натиснете, ще можете да изберете и потвърдите новата си парола и да влезете в сайта. Ако не получавате имейл, свържете се с нас.
Регистрация
Вашата заявка за регистрация е приета успешно. Ще получите имейл за активация на профила.
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Това е нормално за сръбските м_ангали ,не трябва да е новина :/
Путин пудцикласва Вучич да се разправи с студентите както в Русия ОМОН с лъжливи атентати тапицираха пъндизите с политзатворници и убиха Немцов и Навални