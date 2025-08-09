Пожар край магистрала "Тракия" при Пазарджик, трафикът е затруднен

Пожар е възникнал край магистрала Тракия в района на 82-ри километър в района на Пазарджик.
Пожарът задимява пътните платна до 86-ия километър на магистралата в посока Бургас, малко преди заведението "Макдоналдс". Пламъците са в близост до пътното платно.
Движението в участъка е силно затруднено, образувало се е задръстване. Преди пожара е станала и катастрофа. Има километрична опашка от автомобили, съобщават шофьори в социалните мрежи.
Два пожарни автомобила се борят с огъня, казаха от полицията в Пазарджик.
Задимяването се е разсеяло и не се налага пренасочване или ограничаване на движението. Полицейски патрули вече са на мястото и опитват да регулират движението, уточни говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
"Първоначално, като е започнало гасенето, движението се е осъществявало само в едното платно. На мястото има и екип на сектор "Пътна полиция", който обслужва автомагистрала "Тракия", заяви той, цитиран от БНР.
Той предупреди водачите да шофират с повишено внимание, с много по-ниска от допустимата скорост за магистрала и да не отклоняват вниманието си в страни, докато наблюдават пожара, снимайки с мобилни телефони.
"Надявам се в рамките на близките 15 до 20 минути изцяло да бъде потушен пожарът. Няма засегнати сгради или друга инфраструктура", каза Мирослав Стоянов.
На този етап не е ясно какво е причинило огъня.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
За физически лица или организации, изправени пред загубени или недостъпни средства, forensihackersweb предлага надеждни и дискретни услуги за възстановяване на средства. Моят личен опит с техния екип е ефикасен, прозрачен и много удовлетворяващ. Можете да се свържете с тях на: forensihackersweb [@] gmail [.] com
Неизгасена цигара без бандерол от неадекватен индивид !