Пожар край магистрала "Тракия" при Пазарджик, трафикът е затруднен

Пожар е възникнал край магистрала Тракия в района на 82-ри километър в района на Пазарджик.

Пожарът задимява пътните платна до 86-ия километър на магистралата в посока Бургас, малко преди заведението "Макдоналдс". Пламъците са в близост до пътното платно.

Движението в участъка е силно затруднено, образувало се е задръстване. Преди пожара е станала и катастрофа. Има километрична опашка от автомобили, съобщават шофьори в социалните мрежи.

Два пожарни автомобила се борят с огъня, казаха от полицията в Пазарджик.

Задимяването се е разсеяло и не се налага пренасочване или ограничаване на движението. Полицейски патрули вече са на мястото и опитват да регулират движението, уточни говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.

"Първоначално, като е започнало гасенето, движението се е осъществявало само в едното платно. На мястото има и екип на сектор "Пътна полиция", който обслужва автомагистрала "Тракия", заяви той, цитиран от БНР.

Той предупреди водачите да шофират с повишено внимание, с много по-ниска от допустимата скорост за магистрала и да не отклоняват вниманието си в страни, докато наблюдават пожара, снимайки с мобилни телефони.

"Надявам се в рамките на близките 15 до 20 минути изцяло да бъде потушен пожарът. Няма засегнати сгради или друга инфраструктура", каза Мирослав Стоянов.

На този етап не е ясно какво е причинило огъня.