Пожар на сметище до "Филиповци" обгази София

"Има задимяване в район „Люлин“ и в голяма част от София. Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си", посочи кметът на столичния район "Люлин“ Георги Тодоров.

Той посочи, че задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания.

Той съобщи, че е в контакт с областния управител на София за координиране на действията.