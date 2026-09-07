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Пожар на сметище до "Филиповци" обгази София

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Снимката е илюстративна
Пожар на сметище до ж.к. "Филиповци“ в София обгази сериозно районите в близост.
 
"Има задимяване в район „Люлин“ и в голяма част от София. Препоръчваме на гражданите да не излизат навън и да затворят плътно прозорците и вратите на жилищата си",  посочи кметът на столичния район "Люлин“ Георги Тодоров.
 
Той посочи, че задимяването може да е опасно за деца и хора с хронични заболявания.
 
Той съобщи, че е в контакт с областния управител на София за координиране на действията.
 
Запалило се е нерегламентирано сметище. Сигналът е постъпил в 3:00 часа през нощта, като пожарът вече е локализиран.
 
Обгазяването бе усетено още през нощта, като дълго време нямаше никаква информация и предупреждение от страна на властите.
 
 
 

Ключови думи

сметище Люлин
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