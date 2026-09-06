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Пожар спря движението на влаковете по Подбалканската линия София – Бургас

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Сн. БНТ
Голям пожар се разрази в района на железопътната гара Горно Сахране, община Павел баня. Инцидентът блокира железопътния трафик по Подбалканската линия София – Бургас, след като пламъците достигнаха в непосредствена близост до релсовия път и инфраструктурата, съобщи БНТ.
 
По първоначални данни огънят е нанесъл щети по постройка на гарата, унищожил е няколко леки автомобила и складирани бали със сено.
 
Огнеборците действаха приоритетно за локализиране на стихията заради намиращо се наблизо дървопреработвателно предприятие.
 
На място работят екипи на пожарната и спасителните служби за овладяване на огъня и недопускане на допълнително разрастване.
 
 

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