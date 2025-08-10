Пожар затвори магистралата край Свиленград, вятърът разпали пак огъня край Сунгурларе

Пожар избухна днес следобед в местността Мумнево край Свиленград. Огънят прехвърли магистрала "Марица" и се насочи към Свиленград, съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.

Заради задимяването магистралата "Марица" е затворена за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".

Ситуацията е много сложна, обясни Тонев. Пожарът се развива в няколко огнища. На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления, допълни той.

Силен вятър пък разпали отново в неделя огнищата на пожара в община Сунгурларе. Бедствено положение е обявено в три села на бургаската община Средец - Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Там огънят гори в труднодостъпни места, което наложи изпращането на военни хеликоптери.

Силен вятър пречи на работата на пожарникарите край сунгурларските села. Той се е появил следобед, обясни началникът на бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев.

"Има няколко огнища, гасим по земя и по въздух с два самолета и един хеликоптер. Ние сме тук над 10 екипа на пожарната, но силният вятър разгаря пожара. Трудно става гасенето на този етап. няма опасност за населени места", посочи той.

Огънят е тръгнал към село Скала, където с апренасочени трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня.

Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е на терен и наблюдава действията на земеделците, с чиято техника се надяват да прекъснат пътя на пламъците и да предотвратят навлизането им в селото. Усилията на администрацията в момента са съсредоточени там, за да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на населението на село Скала.

Към момента с огъня продължават да се борят девет противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и двата шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.

Пожарникарите са вече много уморени от продължилата повече от 48-часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня, добавиха от общинския пресцентър.

9 пожарни екипа гасят 4 огнища в община Сунгурларе

Другият район, където от събота има пожар, са горите между селата Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Обявено е бедствено положение, но засега оганът, който е наземен, е далеч от селищата, поясни кметът на община Средец Иван Кичев.

"Пожарът е пръснат изцяло в горска територия. За радост, засега няма опасност за населени места, но има много неща и трудно достъпни са пътищата. Има два хеликоптера, които също участват активно в гасенето", каза той.

Междувременно стана ясно, че са образуване общо 31 досъдебни производства за причиняване на пожари по непредпазливост в Пазарджишко от началото на годината. До момента няма установен умишлен палеж, съобщиха от Районната прокуратура в Пазарджик..

През 2024 година случаите са 49, като са образувани и шест производства за умишлени палежи. Статистиката на прокуратурата включва всички възникнали пожари – в жилища, обществени места, пътища, автомобили, горски масиви, сгради и други.

От полицията допълват, че от началото на жътвената кампания тази година са съставени 12 акта за нерегламентирано палене на огън на открито в Пазарджишка област.