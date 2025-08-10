 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Пожар затвори магистралата край Свиленград, вятърът разпали пак огъня край Сунгурларе

1 коментар
Пожарникарите край Сунгурларе бяха принудени пак да се върнат в битката с огъня, сн. БГНЕС
Пожар избухна днес следобед в местността Мумнево край Свиленград. Огънят прехвърли магистрала "Марица" и се насочи към Свиленград, съобщи за БТА началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Свиленград Ивелин Тонев.
 
Заради задимяването магистралата "Марица" е затворена за движение, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът е пренасочен през пътен възел "Ново село" по път Е - 80 до път I -8 през пътен възел "Пъстрогор".
 
Ситуацията е много сложна, обясни Тонев. Пожарът се развива в няколко огнища. На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления, допълни той.
 
Силен вятър пък разпали отново в неделя огнищата на пожара в община Сунгурларе. Бедствено положение е обявено в три села на бургаската община Средец - Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Там огънят гори в труднодостъпни места, което наложи изпращането на военни хеликоптери.
 
Силен вятър пречи на работата на пожарникарите край сунгурларските села. Той се е появил следобед, обясни началникът на бургаската пожарна старши комисар Николай Николаев.
 
"Има няколко огнища, гасим по земя и по въздух с два самолета и един хеликоптер. Ние сме тук над 10 екипа на пожарната, но силният вятър разгаря пожара. Трудно става гасенето на този етап. няма опасност за населени места", посочи той.
 
Огънят е тръгнал към село Скала, където с апренасочени трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня.
 
Кметът на Сунгурларе Димитър Гавазов е на терен и наблюдава действията на земеделците, с чиято техника се надяват да прекъснат пътя на пламъците и да предотвратят навлизането им в селото. Усилията на администрацията в момента са съсредоточени там, за да се реагира максимално бързо, ако се наложи евакуация на населението на село Скала.
 
Към момента с огъня продължават да се борят девет противопожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, двата хеликоптера и двата шведски самолета, земеделци с техника и доброволци.
 
Пожарникарите са вече много уморени от продължилата повече от 48-часова борба, но усилията продължават, за да се спре огъня, добавиха от общинския пресцентър.
 
9 пожарни екипа гасят 4 огнища в община Сунгурларе
 
Другият район, където от събота има пожар, са горите между селата Сливово, Синьо Камене и Гранитец. Обявено е бедствено положение, но засега оганът, който е наземен, е далеч от селищата, поясни кметът на община Средец Иван Кичев.
 
"Пожарът е пръснат изцяло в горска територия. За радост, засега няма опасност за населени места, но има много неща и трудно достъпни са пътищата. Има два хеликоптера, които също участват активно в гасенето", каза той.
 
Междувременно стана ясно, че са образуване общо 31 досъдебни производства за причиняване на пожари по непредпазливост  в Пазарджишко от началото на годината. До момента няма установен умишлен палеж, съобщиха от Районната прокуратура в Пазарджик..
 
През 2024 година случаите са 49, като са образувани и шест производства за умишлени палежи. Статистиката на прокуратурата включва всички възникнали пожари – в жилища, обществени места, пътища, автомобили, горски масиви, сгради и други.
 
От полицията допълват, че от началото на жътвената кампания тази година са съставени 12 акта за нерегламентирано палене на огън на открито в Пазарджишка област. 

Ключови думи

пожар силен вятър огън Сунгурлару
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

1 коментар

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Тихомир Томов
    #1

    Пожарите у нас ей така си възникват на няколко места ..............................след 1989 г образователната система се срина, докато потребителската взе връх............................Надеждата е в дъждовните сезони !

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни