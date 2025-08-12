Пожарът край Илинденци навлезе в парк "Пирин", нов фронт край Сунгурларе

Над 1000 пожара са регистрирани в страната през тази седмица. Най-проблени остават този край Сунгурларе и разгорелият се наново пожар край Илинденци. Това каза във вторник министърът на вътрешните работи даниел Митов.

Митов отбеляза, че са установени над 330 палежи, които са умишлени и по невнимание, могат да се разделят горе- долу наполовина по вид. Част от извършителите на умишлени пожари са установени.

Гора гори в парк "Пирин"

Огънят над Илинденци е навлязъл на територията на Национален парк "Пирин". Засегнати са около 15 декара, каза за БТА директорът на Националния парк Росен Баненски. "В момента на терен гасим по посока границата на Национален парк "Пирин" лекото навлизане на пожара, което стана вчера заради усилването на вятъра. Навлизането стана по посока връх Конски кладенец. На този етап точни цифри на засегнатата площ нямаме, но се предполага, че са обхванати около 10-15 декара", каза Баненски.

По думите му фронтът на пожара е голям, теренът е трудно достъпен. "Към този момент огънят е низов, но постоянно се палят различни дървета и се надяваме пожарът да не стане върхов", коментира още директорът на Националния парк.

На територията на парка гори иглолистна черна борова и бяла борова гора. Засегнати са храстови, дървесни видове, тревна настилка. "В момента помощта, която може да дойде, е единствено с гасене по въздуха. И вчера, и днес имаме такава помощ", каза Росен Баненски.

Военнослужещи участват и днес в гасенето на пожари в Пирин и край Сунгурларе, съобщиха по-рано от от Министерство на отбраната.

Самолети и хеликоптери помагат в борбата с огъня край Сунгурларе

Според Даниел Митов именно за погасяването на пожара в Сунгурларе се полагат най-много усилия, като на място работят шведските самолети и хеликоптери, включително един американски от базата в Ново село.

През нощта пожарникарите са успели да локализират двата фронта на пожара в община Сунгурларе – над село Скала и край село Бероново. Преди това огънят беше на метри от къщите в Скала, а над 40 души от селото бяха евакуирани. Сега те се връщат по домовете си. Един от тях е изпепелен.

Въпреки овладяването на двата фронта на пожара е възникнало ново огнище в смесена широколистна и иглолистна гора, далеч от населените места. Районът е труднодостъпен и работата там се извършва на ръка, предаде БГНЕС.