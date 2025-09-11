Пожарът край Карнобат е овладян

Големият пожар, който избухна в сряда край Карнобат, е овладян, съобщи кметът на града Георги Димитров пред БТА.

По думите му, към този час обстановката е по-спокойна, като на място остават три активни огнища в труднодостъпни райони. Според него няма опасност пожарът да достигне населените места. Действията по окончателното гасене на пожара продължава, като три екипа на пожарната все още се борят с огъня.

Заради огъня в сряда вечерта Димитров обяви частично бедствено положение. Пред БНР Димитров е казал, че огънят е обхванал около 5 000 декара земеделски земи, мери, пасища и масиви с трайни насаждения. По думите му това е най-големият пожар в региона за това лято.

В гасенето са участвали девет противопожарни екипа.Заради обстановката и безпроблемното движение на противопожарните коли тази нощ бе затворен пътят между Житосвят и Екзарх Антимово.