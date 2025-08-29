Пожарът в Рила се разраства бързо, къщи изгоряха в Сърница

Бързо се разраства пожарът в Национален парк "Рила" над село Горно Осеново, който избухна в четвъртък следобед.
За часове площта му се е увеличила близо три пъти и към момента огънят е обхванал над 30 декара от парковата територия, твърдят местни власти.
Пожарникари, горски служители и екипи от националния парк гасят на място. Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета и до пожара се върви пеша около 1.5 километра.
Има риск огънят да тръгне към алпийската част, което ще е сериозен проблем, заяви директорът на Държавното горско стопанство в Симитли Благой Кишевпред БНР.
Според специалистите ще е нужна и летателна техника, за да гаси от въздуха.
По същото време в Сърница избухна пожар, който изпепели къщи и остави няколко семейства в много тежко положение.
Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви. Изгорели са и 7 стопански посторйки за съхранение на дървен материал.
Няма пострадали хора, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БНР.
Сигналът за пожара е получен в четвъртък следобед. В гасенето са се включили 5 противопожанри екипа - три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. На помощ са се притекли и доброволци.
Около 23:00 часа тази нощ огънят е овладян, но три от къщите са изгорели. Предстои да бъде напарвен оглед за причините за пожара.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
4 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Българите не са прости. Не са единни, няма около какво да се обединят, слаби са като цяло. Няма добродъвестно организирано общество. България едновременно ражда и най светли личности и най долни примитиви. Като следствие различни беди сполитат хората пожари, безводие, пътни катастрофи и други.
Много проста нация, която сама си изпепелява територията и не си знае интересите. Гърците имат много по-горещ климат и жестока суша, но имат съзнание, техника и си пазят природата. Добре, че Северна Гърция не е останала бандитстан! Междувременно тъпанарите с 10К заплатки в управлението, които почиват в Гърция, да се сетят да купят самолети за гасене, че лозето само на молитви не ражда...
Ами то нищо хубаво не се случва в България , само ужаси. Мислех си че пожарите вече са спрели. Медиите информират хората, само за лоши неща.
Пореден ужас