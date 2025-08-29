Пожарът в Рила се разраства бързо, къщи изгоряха в Сърница

Бързо се разраства пожарът в Национален парк "Рила" над село Горно Осеново, който избухна в четвъртък следобед.

За часове площта му се е увеличила близо три пъти и към момента огънят е обхванал над 30 декара от парковата територия, твърдят местни власти.

Пожарникари, горски служители и екипи от националния парк гасят на място. Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета и до пожара се върви пеша около 1.5 километра.

Има риск огънят да тръгне към алпийската част, което ще е сериозен проблем, заяви директорът на Държавното горско стопанство в Симитли Благой Кишевпред БНР.

Според специалистите ще е нужна и летателна техника, за да гаси от въздуха.

По същото време в Сърница избухна пожар, който изпепели къщи и остави няколко семейства в много тежко положение.

Напълно са изпепелени 3 къщи, други три са с изгорели покриви. Изгорели са и 7 стопански посторйки за съхранение на дървен материал.

Няма пострадали хора, съобщи говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БНР.

Сигналът за пожара е получен в четвъртък следобед. В гасенето са се включили 5 противопожанри екипа - три от Велинград и по един от Доспат и Ракитово. На помощ са се притекли и доброволци.

Около 23:00 часа тази нощ огънят е овладян, но три от къщите са изгорели. Предстои да бъде напарвен оглед за причините за пожара.