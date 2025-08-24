Пожари в АЕЦ "Курск" и руски газов терминал при украински атаки

Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, като спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на мощността на един от енергоблоковете на централата на 50 процента, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, предаде Ройтерс.

Дронът се е взривил при падането си, но нивата на радиация са били нормални и няма жертви, се казва в публикация от акаунта на централата в приложението за съобщения Telegram.

"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.

Това се случва, когато Украйна празнува Деня на независимостта си в неделя, който отбелязва обявяването на независимостта на страната от Съветския съюз през 1991 г.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН многократно е призовавала както Русия, така и Украйна да проявят максимална сдържаност около ядрените съоръжения във войната, отбелязва БиБиСи.

Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.

Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.

По-рано телевизия РЕН съобщи, позовавайки се на пресслужбата на централата, че трансформаторът не е част от ядрената секция на Курската АЕЦ.

Също внедея отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар рано сутринта в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрожденко.

"Пожарникари и спасителните служби работят на място, за да загасят пламъците", написа Дрожденко в Telegram. "Според предварителните данни няма пострадали", добави той.

Дрожденко съобщи още, че над пристанището са свалени 10 украински дрона.

Междувременно Украйна нанесе удар с дронове и срещу промишлено предприятие в град Сизран в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев също в приложението "Телеграм".

Той отбеляза, че няма данни за пострадали, но не уточни какъв е бил атакуваният обект и нанесени ли са щети.

В същото време Русия продължава да засилва атаките си срещу Украйна. В събота нейните войски са извършили 40 опита да пробият украинската отбрана близо до Покровск, съобщи Укринформ, позовавайки се на оперативна информация от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, публикувана във "Фейсбук".

По данни на украинските военни във вчерашния ден са се провели 134 бойни сблъсъка. Русия е извършила 45 въздушни атаки, като са били използвани 81 управляеми авиобомби.

Руската армия е изстреляла по Украйна "1439 дрона тип камикадзе и е извършил 3169 обстрела на населени места и позиции на украинските войски", се посочва още в сводката.

Министерството на отбраната на Русия пък обяви, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили 57 украински безпилотни летателни апарата, информира ТАСС.

Снощи между 17:00 и 23:30 часа московско време (и българско време) руската противовъздушна отбрана е унищожила 57 украински безпилотни летателни апарата над териториите на областите Брянска, Калужска, Смоленска, Курска, Ленинградска, Тверска, Новгородска, Орловска и Тамбовска, Московския регион, република Чувашия и акваторията на Черно море", твърдят въоръжените сили на Русия.