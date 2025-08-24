Пожари в АЕЦ "Курск" и руски газов терминал при украински атаки

Украинска атака с дрон е предизвикала кратък пожар на територията на атомната електроцентрала в руската Курска област, като спомагателен трансформатор е бил повреден. Това е довело до намаляване на мощността на един от енергоблоковете на централата на 50 процента, съобщиха от пресслужбата на Курската АЕЦ, предаде Ройтерс.
Дронът се е взривил при падането си, но нивата на радиация са били нормални и няма жертви, се казва в публикация от акаунта на централата в приложението за съобщения Telegram.
"Боен безпилотен летателен апарат, принадлежащ на въоръжените сили на Украйна, беше свален от системите за противовъздушна отбрана в близост до атомната електроцентрала в Курск", се посочва в изявлението.
Това се случва, когато Украйна празнува Деня на независимостта си в неделя, който отбелязва обявяването на независимостта на страната от Съветския съюз през 1991 г.
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН многократно е призовавала както Русия, така и Украйна да проявят максимална сдържаност около ядрените съоръжения във войната, отбелязва БиБиСи.
Към момента няма коментар от страна на Украйна. Киев заяви, че ударите му в Русия са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна и са насочени към унищожаване на инфраструктура, считана за ключова за военните усилия на Москва.
Ройтерс не успя да потвърди информацията чрез независим източник. Не става известно в коя част на централата е възникнал пожарът.
По-рано телевизия РЕН съобщи, позовавайки се на пресслужбата на централата, че трансформаторът не е част от ядрената секция на Курската АЕЦ.
Също внедея отломки от унищожени украински дронове причиниха пожар рано сутринта в терминал на компанията за добив и преработка на природен газ "Новатек" в руското пристанище Уст-Луга, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрожденко.
"Пожарникари и спасителните служби работят на място, за да загасят пламъците", написа Дрожденко в Telegram. "Според предварителните данни няма пострадали", добави той.
Дрожденко съобщи още, че над пристанището са свалени 10 украински дрона.
Междувременно Украйна нанесе удар с дронове и срещу промишлено предприятие в град Сизран в руската Самарска област, съобщи губернаторът Вячеслав Федоришчев също в приложението "Телеграм".
Той отбеляза, че няма данни за пострадали, но не уточни какъв е бил атакуваният обект и нанесени ли са щети.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Някакси си много де6илесто,а?
Радиацията ще налази първо русофобите евроцентчета.