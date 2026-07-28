Пожарите в Европа: 15 хиляди се завръщат по домовете си край Бордо; "светлина в края на тунела" в Испания

Около 15 хиляди евакуирани жители са успели да се завърнат в домовете си, докато многобройни пожарни екипи продължават да се борят с огромните горски пожари в близост до Бордо, съобщи днес префектурата на департамента Ланд, предаде ДПА.

Завърналите се са жители на областите в близост до град Бискарос, където пожарникарите овладяха огъня вчера. В по-обширната пожарна зона в департамента Жиронд, на който Бордо е столица, огънят не се разпространи през нощта.

Въпреки сравнителното спокойствие остава пълната готовност за реакция с оглед на все още много непредвидимата ситуация, каза префектурата на Бордо.

Нова гореща вълна се очаква значително да повиши температурите и да предизвика спад във влажността. Спортни и културни мероприятия са временно забранени на територията на целия регион.

Изпратени са общо 2750 пожарникари от цяла Франция и някои други европейски държави, заедно с 18 самолета за гасене на пожари, 1500 войници и 1440 полицаи.

Вчера следобед два транспортни хеликоптера и един транспортен самолет А400М, които доставят провизии, пристигнаха от Германия. За да се предотврати разпространяването на огъня, днес на множество места в гората бяха прочистени противопожарни просеки.

От сряда насам повече от 220 000 души бяха изведени на безопасно място в курорти по Атлантическото крайбрежие, което е популярно сред туристите от цяла Европа.

Огънят се доближи на 15 километра от град Бордо и унищожи около 42 хиляди хектара гори и храсти, или още област от 420 квадратни километра.

Педро Санчес: Виждаме светлина в края на тунела в борбата с горските пожари

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че властите "вече започват да виждат светлина в края на тунела“ в борбата с горските пожари.

На пресконференция в Мадрид Санчес подчерта, че действията на службите продължават на фона на опасенията за въздействието на предстоящата четвърта гореща вълна.

Той увери, че властите "ще продължат да мобилизират всички налични ресурси, докато и последният пламък не бъде потушен“, съобщи в. „Гардиън“.

Премиерът отново каза, че пожарите са ясно напомняне за необходимостта правителството спешно да планира мерки в отговор на климатичната криза, която „се задълбочава с всяка изминала година“.

Санчес призова местните власти да подкрепят правителствената стратегия за справяне с климатичните промени, като заяви, че „отричането на климатичните промени е най-опасното гориво за климатичната криза“.

"Отричането на реалността и предупрежденията на учените не ни подготвя за бъдещето. Напротив – то ни прави много по-уязвими и излага населението на още по-голям риск“, каза още испанският премиер.