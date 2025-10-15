Позиция: Бизнесът няма място в одобряването на компенсациите за ток

Институтът за енергиен мениджмънт (ИЕМ) предупреди, че предложената от държавата нова схема за компенсации на енергоемките предприятия прехвърля несвойствени функции върху частните доставчици на ток. Това рискува да наруши европейските принципи за прозрачност, равнопоставеност и правна сигурност.

Новите текстове предвиждат компенсациите да се заявяват от предприятията пред доставчика им на електроенергия, който проверява документите и ги придвижва към фонда и той превежда сумите. Помощта може да се натрупва с всякаква друга държавна помощ или еврофинансиране, но общият размер не може да надвишава най-големия допустим размер за подпомагане.

“Това означава, че държавата делегира на частни компании свои правомощия, без те да имат необходимия институционален капацитет и правна отговорност“, се казва в позицията на ИЕМ.

ИЕМ представи своята позиция по проекта за прилагане на програмата за компенсациите за скъпия ток, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на енергетиката.

Документът е похвален като стъпка към по-целенасочено подпомагане на индустрията, но съдържа редица текстове, които изместват отговорността от държавата към частния сектор, което няма аналог в останалите държави от ЕС.

Основният аргумент на института е, че прилагането на държавна помощ трябва да бъде изцяло в ръцете на публичните органи. Само така може да се гарантира прозрачност, правна сигурност и съответствие с европейските правила.

Според експертите от ИЕМ проектът на постановление създава риск от ликвидни затруднения за доставчиците на електроенергия и нарушава принципите на конкуренцията.

Eвропейската практика ясно разделя ролите на държавата и частния сектор при прилагането на подобни схеми. В държавите членки отговорността за допустимост, оценка и контрол се носи от публичните институции и никъде те не са възложени на търговски дружества.

Сложният механизъм за изчисление на компенсациите предполага сериозен административен ресурс, който доставчиците би трябвало да осигурят без гаранции за възстановяване на разходите. Това създава риск от финансово напрежение и отклоняване на оперативен капитал от основната дейност на частните доставчици на електроенергия, коментира ИЕМ.

Според института, предложената схема противоречи на Договора за функциониране на ЕС и на Рамката за мерки за държавна помощ в подкрепа на Пакта за чиста промишленост (CISAF), които изискват ефективен публичен контрол.

Българският Закон за държавните помощи също посочва, че администратор на подобни помощи за бизнеса може да бъде само публичен орган.

Институтът призовава текстовете на проекта да бъдат съществено преработени, като администрирането на заявленията за изплащане на компенсации и контролът останат изключителна отговорност на държавата.

Проектът на нов механизъм за компенсиране на сметките за ток на бизнеса за период от три години бе представен през септември.

Той предвижда подпомагане да получат само енергоинтензивните предприятия от тежката и леката промишленост, без малък и среден бизнес – фризьори, фитнеси, заведения, банки и телекоми. Изготвен е списък с видовете предприятия, които могат да кандидатстват за компенсациите.

Другата новост е, че помощта няма да покрива повече от половината от потребеното количество електроенергия от предприятието в съответния месец. Такава няма да се дава и ако субсидията води до цена на електроенергията за съответния контрагент под 125 лв./MВтч.

Реално помощта ще е 50% от постигната за съответния месец среднопретеглена цена за базов товар на пазарен сегмент "Ден напред" на борсата за ток, която ще подава тази информация към Фонда "Сигурност на електроенергийната система".

Друго изискване е 50 процента от получената компенсация да се инвестира в енергоефективни мерки. Това може да са собствени ВЕИ или електролизьори за добив на водород, батерии за съхранение на ток, електрификация и като допустими инвестиции ще се признават и започнали проекти със задна дата – 1 юли 2025 г.

Изискването е половината от компенсациите да са вложени за декарбонизация до 48 месеца от заповедта за получаване на субсидията. В противен случай, парите трябва да се възстановят в пълен размер с определената законна лихва.