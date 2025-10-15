ПП-ДБ: Борисов предизвика тази криза

"Страната има нелегитимен център на власт, който упражнява тази власт, пленил е институциите, службите, съдебната система и това прави невъзможно провеждането на нормални честни избори. Вече от вчера ГЕРБ и "ДПС - Ново начало" са практически една политическа сила". Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той повтори репликата си за тримата премиери - формалният, който отменя заседанията на Министерския съвет, вторият, на когото много му се иска, и истинският премиер – Делян Пеевски.
В сряда ръководството на ПП-ДБ коментира вчерашната изява на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, в която той се накара на всички, заяви, че не вижда никакво място на партията в такова управление, но същевременно настоя за неговото преформатиране, без да посочи къкво точно има предвид.
Малко по-късно пък лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, обяви, че е настъпил преломен момент за управлението на България, съгласи се с тезата за преформатирането и даде заявка за пряко участие във властта. „ДПС-Ново начало“ е на висотата на отговорността към хората, към държавата и затова неизменно продължаваме да подкрепяме правителството на Росен Желязков, декларира Пеевски.
"Мандатоносителят - Бойко Борисов предизвика тази политическа криза", коментира днес и Атанас Атанасов от ДСБ.
Ивайло Мирчев пък подчерта, че лидерът на ГЕРБ не е поискал да влезе в инициирания от ПП-ДБ санитарен кордон около Пеевски.
"Написах на Борисов, че страхът му да влезе в санитарния кордон срещу Пеевски го докара до катастрофата в Пазарджик и шестото място на ГЕРБ там и го посъветвах по най-бързия начин да отива във фото студиото и да се снима под герба с Пеевски. Борисов направи публична тази комуникация и го призовавам да я покаже цялата на българските граждани, защото така е справедливо и така се прави", каза Мирчев и добави, че и преди е писал на лидерът на ГЕРБ "когато ги бихме в Слатина".
"Политическата криза е придобила системен характер. Тя е още от 2020 година . Тя вчера влезе в своите есктремни регистри с паническото театралничене на Борисов пред и зад своя партиен актив", каза другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов.
По думите му политическата криза е системна, защото "съдебната власт и репресивният апарат на държавата са превзети от Пеевски".
"Тази политическа криза може да се реши само, ако Пеевски бъде изваден от службите и съдебната власт. Без Пеевски да бъде изваден от съдебната власт и репресивния апарат, кризата ще продължи. Политическите партии няма да могат да говорят за политики. Разговорът ще се свежда до наказателно-правни аргументи", каза Божанов и добави, че "избори или преформатиране и всякакви други театрални неща" не могат да са достатъчни за решаване на сегашната ситуация.
Попитан какъв е политическият прочит на ПП-ДБ на думите на Борисов, председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира така - не ни карайте да бъдем "психоаналитици на тежка семейна драма".
"Честно казано, не очаквахме изборите в Пазарджик да предизвикат чак такова сътресение на цялото правителство, но те просто разкриха истината на всички български граждани и гласоподаватели. Това, което виждаме в момента е пълен блокаж на държавата. Правителството отменя заседание - не работи. Парламентът - не работи", каза Асен Василев.
От ПП-ДБ подчертаха: "в правителство с Делян Пеевски няма да участваме".
Според Атанасов сега трябва или правителството на Желязков да иска вот на доверие, или да се преформатира правителството с нови лица. "Това е решението. Очакваме мандатоносителят да го съобщи на целокупния български народ".
Останалите в опозицията виждат предсрочни избори
"Най-вероятно отиваме на предсрочни избори заради провала на управляващото мнозинство, който изкристализира в Пазарджик и мандатоносителят разбира, че е оглозган и вече му е неприятно", каза лидерът на МЕЧ Радостин Василев след проваленото заседание на парламента в сряда.
По думите му предсрочен вот е реалистичен напролет, кабинетът можело и сега да подаде оставка, а мандатите да се раздават доста дълго време.
По повод поисканата от Борисов смяна на председателя на парламента Наталия Киселова Василев каза:
"Днес бях решил на председателски съвет да я попитам дали, след като вече няма подкрепата на най-голямата партия, не е най-добре днес тя да депозира своята оставка, вместо да се мъчи да събира кворум в зала, който така или иначе беше ясно, че няма да ѝ бъде даден. Но тя каза с усмивка, че ни пожелава приятна и хубава седмица. Хамид Хамид ѝ каза наздраве като отпиваше от кафето си. Ей такива закачки. Все ми се струва, предполагам, че тя чака подкрепата на "Ново начало". Така изглеждаше в нейния поглед. И че чака някакво преформатиране, което да ѝ позволи да бъде председател на парламента. Защото оттук нататък за нея остава само борсата за безработни".
"Това правителство, окопало се с такова тежко мнозинство, в момента е разклатено и е на път на падне. Ситуацията в която се намираме в момента е безпрецедентна", заяви Цончо Ганев от "Възраждане", който реши да обяви, че текущата политическа ситуация била резултат от действията и политиката на "Възраждане".
Според Ганев лидерът на "политическия хегемон" ГЕРБ е "изключително уплашен" и иска "сам да свали правителството си":
"Той (Бойко Борисов - бел.ред.) най-после осъзна, че Пеевски го е завзел, осъзна, че това което се случва към днешна дата, е пагубно за неговата партия. Той е изправен пред кръстопът дали ще подаде оставка на правителството и ще го свали или ще стане г-н Никой, ако отиде на преговори с Пеевски, както вчера му беше предложено".
По думите на Ганев "Пеевски и неговата партия след като превзе и ликвидира Доган политически прави абсолютно същото с ГЕРБ".
И според депутата от "Величие" Красимира Катинчарова държавата отива към избори. Тя обаче добави:
"Бойко Борисов всъщност разиграва едно представление, в чийто край той ще се върне като спасител".
Според нея ролята на Делян Пеевски е "да нагнети напрежение", а на лидера на ГЕРБ - "да се върне като спасител на нацията и да се върне на бял кон като министър-председател".
"Абсолютно сме убедени, че те играят заедно", каза тя и определи Борисов като "режисьор на фиаското", който "държи под контрол цялата политическа ситуация".
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
