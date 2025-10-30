ПП-ДБ иска бонусите в регулаторите, ВСС и държавните фирми да са с таван до една заплата

Опозиционната формация "Продължаваме промяна - Демократична България" иска въвеждането на таван на бонусите за някои висши държавни постове. Става дума за членовете на регулаторите, които се избират изцяло или частично от Народното събрание, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и на инспекторите към Инспектората към ВСС, а също и на бордовете на държавните фирми.
В последните дни стана ясно, че с всички бонуси средното месечно възнаграждение на членовете на ВСС например отива към 24 000 лв.
Според депутатите от ПП-ДБ таванът на бонусите трябва да е до една брутна месечна работна заплата.
Промяната обаче ще изисква и корекция на куп закони, които регламентират възнагражденията на десетките регулатори, избирани от парламента.
За държавните служители, вместо таван, се предлага задължително одобрение от Съвета за административна реформа на всички бонуси, които надвишават 20% от годишното възнаграждение. Процедурата ще намали риска от субективизъм, неравно третиране и последващи обществени сътресения, смятат народните представители.
За шефовете на публичните предприятия също се предлага въвеждането на таван (до една заплата) на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати.
"Практиката показва твърде разнородни допълнителни възнаграждения, които често
изглеждат необосновани и без пряка връзка със свършената работа и постигнатите
резултати. Твърде често за отпуснатите бонуси се разбира от обществото впоследствие, заедно с обичайния скандал, когато замесените лица дори вече не заемат съответните постове. Трябва да има ясна регламентация и правила, които да включват таван", смятат от ПП-ДБ.
Според депутатите заплатите на ръководителите на органи са достатъчно високи, така че такъв лимит изглежда разумен и ограничителен за прекомерна разточителност.
1 коментар
Заплатите са им достатъчни да свършат работата на която са назначени. Какви са тези ДМС, какви са тези за дрехи, те" да не са военизирани та им трябват пари за дрехи. Само на една заплата за съдебната власт и за всички , които получават пари от бюджета, това е кражба от народа за сметка на някои облагодетелствани гилдии.