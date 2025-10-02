ПП-ДБ обвиниха ГЕРБ и ДПС в обслужване на интересите на Пеевски

Депутатите от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Ивайло Мирчев и Божидар Божанов обвиниха ГЕРБ и ДПС в обслужване на интересите на Делян Пеевски и свързани с него икономически кръгове.
В кулоарите на парламента те дадоха за пример продуктовите такси върху електроуредите и случващото се в Изпълнителната агенция "Автомобилна администрация" (ИААА), като вместо реално разследване, се предлага закриване на агенцията.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов не иска да се разкрие какво е ставало в ИААА и заради това призова да бъде закрита, заяви Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ. Вчера Борисов поиска ИААА да бъда закрита, след като двама нейни служители бяха обвинени за искане и получаване на подкуп от превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.
"Почти няма човек в ДАИ, който да не е корумпиран. Проблемът на Борисов и това, че с Пеевски двамата са решили да закриват ДАИ, е защото, ако вземат, че разследват откъде идва тази корупция, ще стигнат до върховете не просто в ДАИ, а в транспортно министерство и в тази сфера", каза Мирчев.
"Това, което ние искаме, е да решим проблема с корупцията. Той се решава с бодикамерите частично и затова тези хора не искат да има бодикамери и саботираха нашия законопроект", допълни той.
От ПП-ДБ заявиха, че няма да подкрепят предложението за оставането на сегашните ръководители на службите на постовете им, както и предложението те да се избират от парламента, а не от президента. Божидар Божанов предупреди, че подобно действие представлява опасен дисбаланс във властта.
"Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човекът на Пеевски - Деньо Денев, за шеф на ДАНС. Така се случи 2013 година. Мнозинството на Пеевски тогава, което тогава не включваше ГЕРБ - сега обаче ГЕРБ зависят от него - избра Пеевски. Сега Пеевски по същия начин изменя закона и си слага неговия човек. Има резон да остане баланса, без значение кой е президента, и правителството да направи малко повече опити да предложи и други хора, защото Деньо Денев не е единственият възможен шеф на ДАНС в тази държава", каза Божидар Божанов.
Искам да чуя най - после кои са тези икономически кръгове, стоящи зад Мутрата и Свинята. Защото е ясно, че тези двама тъпани са кукли на конци.