ПП-ДБ обяви кандидатите си за общински съветници в Пазарджик

"Продължаваме промяната – Демократична България" регистрира във вторник своятa листa с кандидати за общински съветници за местните избори в Пазарджик на 12 октомври.
Водач на листата е д-р Елисавета Генчева, а партията предлага кандидати за всичмки 41 места в местния парламент.
"Подбрахме достойни, принципни и борбени хора, които не се поддават на натиск. Такива личности са противоотровата срещу „вечните“ общински съветници, които мандати наред саботираха развитието и доведоха до упадък родния ни град", каза депутатът Ивайло Шотев след регистрацията.
В средата на юли Върховният административен съд окончателно касира местните избори в Пазарджик от есента на 2023 г. Така при преполовен мандат беше решено, че в в общината ще се гласува отново за общински съветници. До провеждането на предсрочните избори на 12 октомври заседава общинският съвет с мандат от 2019 и 2023 г.
Общинският съвет в Пазарджик беше един от най-фрагментираните в страната. След изборите през есента на 2023 г. в него влязоха 15 формации. Коалицията ПП-ДБ, от която е и кметът Петър Куленски, имаше само 4-ма съветници, което наложи договорки, включитебно с ГЕРБ, за постигане на мнозинство.
Най-много мандати спечели "Новото време" на дългогодишния кмет на Пазарджик Тодор Попов.
През август ПП пък обяви, че внася сигнал до антикорупционната комисия (КПК), районната прокуратура в Пазарджик и МВР-Пазарджик срещу Попов заради заплахи и натиск към общински съветник от "ДПС-Ново начало", за които се разбра от запис, запространен от сайта Bird.
Eто и кои са кандидатите на ПП-ДБ за предсрочните местни избори:
1. Д-р Елисавета Георгиева - акушер - гинеколог
2. Владислав Петков - инженер
3. Нона Загорска - биотехнолог
4. Елена Тетева - хореограф - педагог
5. Петър Нгуен - учител по български език и литература
6. Ненко Чолаков - треньор по плуване
7. Елвира Панкова - адвокат
8. Христо Стефанов - инженер
9. Петя Стоянова - Иванова - финансист
10. Любомира Сребрина - учител по английски език
11. Надежда Михайлова - начален учител
12. Драгомир Рибаров - предприемач
13. Анелия Тошкина - предприемач
14. Борис Костадинов - учител по физическо възпитание и спорт
15. Тодор Рангелов - инженер
16. Ангел Христосков - агроном
17. Даниел Русев - софтуерен инженер
18. Иван Костов - агроном
19. Кирил Ламбрев - земеделски производител
20. Тодор Пенков - футболен рефер
21. Боян Ангелов - специалист към Спешна помощ
22. Георги Димитров - икономист
23. Никола Димитров - специалист логистика
24. Виктория Вачева - ерготерапевт
25. Власаки Шангов - икономист
26. Трифон Игнатов - софтуерен инженер
27. Дяко Куюмджиев - предприемач
28. Димитър Иванов - икономист
29. Юлияна Дамянова - счетоводител
30. Вера Кръстева - предприемач
31. Георги Мадин - инженер
32. Кристиян Георгиев - мениджър “Човешки ресурси”
33. Борис Петков - счетоводител
34. Христина Илиева - икономист
35. Андриан Тодоров - предприемач
36. Тодор Попов - машинен техник
37. Димитър Минев - мениджър
38. Иван Старев - технически ръководител
39. Николай Добрев - ВиК специалист
40. Славка Калинова - технически сътрудник
41. Кръстьо Порязов - предприемач
