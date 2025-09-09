ПП-ДБ обяви кандидатите си за общински съветници в Пазарджик

"Продължаваме промяната – Демократична България" регистрира във вторник своятa листa с кандидати за общински съветници за местните избори в Пазарджик на 12 октомври.

Водач на листата е д-р Елисавета Генчева, а партията предлага кандидати за всичмки 41 места в местния парламент.

"Подбрахме достойни, принципни и борбени хора, които не се поддават на натиск. Такива личности са противоотровата срещу „вечните“ общински съветници, които мандати наред саботираха развитието и доведоха до упадък родния ни град", каза депутатът Ивайло Шотев след регистрацията.

В средата на юли Върховният административен съд окончателно касира местните избори в Пазарджик от есента на 2023 г. Така при преполовен мандат беше решено, че в в общината ще се гласува отново за общински съветници. До провеждането на предсрочните избори на 12 октомври заседава общинският съвет с мандат от 2019 и 2023 г.

Общинският съвет в Пазарджик беше един от най-фрагментираните в страната. След изборите през есента на 2023 г. в него влязоха 15 формации. Коалицията ПП-ДБ, от която е и кметът Петър Куленски, имаше само 4-ма съветници, което наложи договорки, включитебно с ГЕРБ, за постигане на мнозинство.

Най-много мандати спечели "Новото време" на дългогодишния кмет на Пазарджик Тодор Попов.

През август ПП пък обяви, че внася сигнал до антикорупционната комисия (КПК), районната прокуратура в Пазарджик и МВР-Пазарджик срещу Попов заради заплахи и натиск към общински съветник от "ДПС-Ново начало", за които се разбра от запис, запространен от сайта Bird.

Eто и кои са кандидатите на ПП-ДБ за предсрочните местни избори:

1. Д-р Елисавета Георгиева - акушер - гинеколог

2. Владислав Петков - инженер

3. Нона Загорска - биотехнолог

4. Елена Тетева - хореограф - педагог

5. Петър Нгуен - учител по български език и литература

6. Ненко Чолаков - треньор по плуване

7. Елвира Панкова - адвокат

8. Христо Стефанов - инженер

9. Петя Стоянова - Иванова - финансист

10. Любомира Сребрина - учител по английски език

11. Надежда Михайлова - начален учител

12. Драгомир Рибаров - предприемач

13. Анелия Тошкина - предприемач

14. Борис Костадинов - учител по физическо възпитание и спорт

15. Тодор Рангелов - инженер

16. Ангел Христосков - агроном

17. Даниел Русев - софтуерен инженер

18. Иван Костов - агроном

19. Кирил Ламбрев - земеделски производител

20. Тодор Пенков - футболен рефер

21. Боян Ангелов - специалист към Спешна помощ

22. Георги Димитров - икономист

23. Никола Димитров - специалист логистика

24. Виктория Вачева - ерготерапевт

25. Власаки Шангов - икономист

26. Трифон Игнатов - софтуерен инженер

27. Дяко Куюмджиев - предприемач

28. Димитър Иванов - икономист

29. Юлияна Дамянова - счетоводител

30. Вера Кръстева - предприемач

31. Георги Мадин - инженер

32. Кристиян Георгиев - мениджър “Човешки ресурси”

33. Борис Петков - счетоводител

34. Христина Илиева - икономист

35. Андриан Тодоров - предприемач

36. Тодор Попов - машинен техник

37. Димитър Минев - мениджър

38. Иван Старев - технически ръководител

39. Николай Добрев - ВиК специалист

40. Славка Калинова - технически сътрудник

41. Кръстьо Порязов - предприемач