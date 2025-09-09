ПП-ДБ поиска оставки в МВР заради инцидента с шефа на полицията в Русе (обновена)

"Да, България" поиска вътрешният министър Даниел Митов да освободи "всички по веригата, които са участвали в скриване на инфорамция от обществото" по случая с шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров. По-късно от "Продължаваме промяната" поискаха оставката и на самия Митов.

От "Да, България" отправиха призива си по време на брифинг няколко часа, след като страницата "BG Elves" разпространи две видеа от камери, заснели инцидента от вечерта на 4 септември в Русе, които опровергават версията на МВР за инцидента и по-скоро потвърждават тази на младежите.

Тогава русенската полиция съобщи, че директорът ѝ - старши комисар Николай Кожухаров, е пребит, след като направил забележка на шофьори, които са карали бързо и са "дрифтили". За инцидента бяха разпространени няколко различни версии, а задържани бяха четирима тийнейджъри, които съдът остави в ареста. Двама от тях са обвинени само в хулиганство, а двама са с обвинения и за нанасянето на тежка телесна повреда.

"Настояваме да се изиска от прокуратурата разрешение за цялата информация, защото МВР се опитва, с действия или бездействия, да внуши своята версия. Също така вътрешният министър да каже дали е бил запознат с тези записи преди да се накара на медиите и опозицията", каза Божанов.

По думите на Мирчев, ако Митов не предприеме действия след разкритията, премиерът Росен Желязков трябва да поиска оставката му.

"По този начин повече не може да се продължава. Обществото свикна МВР да не казва истината, обществото свикна да бъде лъгано от институциите, да бъде манипулирано и да трябва да вярва в истината, такава, каквато някой друг иска да бъде. Затова този път ще трябва да се носи отговорност", допълни Мирчев.

Според него това е сред малките причини защо от формацията внасят вот на недоверие срещу правителството.

Митов да отговори на всички въпроси

"Да, България" призовава Даниел Митов веднага да даде брифинг, на който да даде отговори на всички въпроси – защо не са показани веднага записи от камери, взети ли са кръвни проби на полицаите, как 50-килограмов младеж е повалил двуметров мъж и други.

По думите на Мирчев МВР трябва да покаже цялата и пълна истина на обществото. Според него разпространените видеа показват, че версията на обвиняемите се припокрива, но не е ясно защо част от информацията е скрита.

"Видяхме една откровена лъжа и опити от страна на МВР да дезинформира обществото за пореден път. Говореше се, че трябва да се каже на журналистите цялата истина, само че тя се скри, "обикновено записите от такива камери излизат на секундата на сайтовете на Пеевски", Говореше се за рушене на институциите, погром над държавността, казваха се тежки думи по отношение на отговорността, която имат партиите, президента, и за това, че българските институции не работят", каза още Мирчев.

Версиите за случката са различни. Първоначално се твърдеше, че се е разиграла в 05.30 сутринта, когато Кожухаров отивал на фитнес. Според втора версия инцидентът е станал около полунощ и той е бил заедно със семейството си и с още един мъж. В събота, когато съдът остави младежите в ареста, шофьорът на автомобила Кирил Гочев каза, че първият удар е нанесъл човекът с Кожухаров, за който се предполага, че е негов съсед. Според родителите на друго от момчетата двамата възрастни мъже са били много пияни и съседът е посегнал първи. Това се вижда и от разпространените записи.

Според Божанов МВР е публикувало неофициална информация по свои канали, за да създаде определено обществено мнение, което да е в полза на тезата им.

"А именно, че пострадалите нямат никаква вина. Те са пострадали и трябва да се търси наказателна отговорност. Но МВР с този тип подаване на информация, спестяване на инфорамция в прескоференциите си, различни истории, се опита да формира общественото мнение. Нещо, което винаги прави. МВР винаги нещо прикрива – своите колеги, бездействие, превишаване на права и докато някой не се намеси, никой не разбира, че МВР не работи за общесвото", обясни Божанов.

Мирчев заяви, че формацията не оправдава действията и реакцията на младежите, но не оправдава и действията на МВР.

По думите му на мястото на инцидента има и друга, по-близка камера, вероятно с по-чист запис, която е на куриерска фирма, и смята, че и той трябва да бъде показан.

"Тази тема стана национална по желание на самия министър. Нека сега със същата степен на емоция да покажат всичко", каза Мирчев.

Призиви за смяна на съда

Съпредседателят на "Да, България" призова още делото да бъде преместено от съда в Русе във Велико Търново. Преди дни семейството на един от задържаните младежи - Жулиен Кязъмов също поиска делото да се гледа във Велико Търново, защото според тях в Русе има зависимости. В понеделник в ефира на Нова Тв подобно мнение изрази и адвокатът Любомир Рангелов.

По думите му на местна почва "зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора или в случая за полицейски началник, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват".

Във вторник съдът излезе със становище, в което не казва нищо конкретно по делото, освен че уверява "обществеността в своята обективност, справедливост и безпристрастност".

"Съдиите в Окръжен съд – Русе сме квалифицирани и с дългогодишен стаж, а в работата си се ръководим единствено от закона и събраните по надлежен ред доказателства, като никакви външни фактори – обществено мнение, медиен натиск, служебни взаимоотношения или политически пристрастия, не могат да ни повлияят", гласи становището на съда.

Търси се оставката и на Митов

"Недоволството на хората ще расте и протестите ще се множат. Защото опитите на ГЕРБ-Ново начало да прикриват своите калинки в институциите и да набеждават други за техните провали минаха всякакви граници", написа във Facebook бившия премиер и настоящ депутат от ПП-ДБ Николай Денков.

По думите му поведението на вътрешния министър е хвърлило съмнения за прикриване на информация още от самото начало. Според Денков „истеричната кампания на Митов в защита на "държавността", олицетворена от пиян полицай, е предозиране по корпулентен модел“, а докато „поредната лъжа на управляващите лъсва“, набедените младежи са в ареста.

"Още ли се чуди някой защо подготвяме вот на недоверие и искаме оставката на Митов?“, пише Денков.

От ПП заговориха за евентуално искане на оставката на Митов още през април, когато гражданското сдружение БОЕЦ публикува информация за чадър в МВР върху контрабандни канали заради случая с контрабандата на цигари в Пловдив. Заради него беше освободен заместник-директорът на антимафиотите (ГДБОП) Калин Литов.

По-късно във вторник Лена Бориславова от ПП-ДБ съобщи във Facebook, че е отправила въпрос към вътрешния министър "запознали ли са се служители на МВР и към кой момент със съдържанието на разпространените видеозаписи".

"Знаел ли е Дани Митов за записите от мястото на побоя в Русе? На които се вижда, че старши комисарят и неговата компания първи са започнали физическата саморазправа?

Възможно ли е МВР да не са видели и знаели за тези записи и затова да говорят тези глупости? Защо си мислеха, че никой няма да разбере ?", пита още Бориславова във Facebook.

От сдружение БОЕЦ пък организират протест в четвъртък с искане на оставката на Митов.

"Даниел Митов за пореден път доказа, че е абсолютно негоден да ръководи МВР. Както всеки слуга на Пеевски и Борисов, той защитава мутрите и интересите на техните господари. След случая в Русе Митов вместо да огласи истината, отправи заплахи за полицейщина и репресии към гражданите и изрече куп лъжи, за да скрие позора на полицейския шеф Кожухаров“, пишат от БОЕЦ.

По думите им тези лъжи могат да провалят живота на четиримата младежи, които могат да влязат в затвора заради „лъжите на Митов и подобни и за да остана една пияна мутра на поста си“.

"Знаем, че Пеевски и Борисов са разпоредили на Митов да назначава и пази техните ръководни кадри в МВР, за да налагат и крепят силово своята власт и да си гарантират схемите за купуване на гласове на изборите. За да смазват протестите срещу мафиотския им режим. Случаят в Русе показа отново и на слепите две неща – че „министър“ Митов е абсолютен лъжец и марионетка и че децата ни не могат да живеят безопасно в държава, превзета от мафията", пишат от сдружението.

Протестът им е насрочен за 18:30 часа в четвъртък пред сградата на МВР.