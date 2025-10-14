ПП-ДБ предлага: Край на удостоверенията за наследници

Божидар Божанов и група народни представители от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха в Народното събрание изменения в Закона за гражданската регистрация, с които да отпаднат удостоверенията за наследници, съобщиха от „Да, България“ във вторник.
По думите на съпредседателя на „Да, България“ Божидар Божанов с дигитализация и организационни мерки вече няма да има нужда да се издават и представят такива удостоверения. Божанов казва, че е неудачно след смърт на близък човек той да трябва да се реди по опашки и да се занимава с бюрокрация.
Предвижда се автоматично, след получаване на съобщението за смърт в системата, данните за наследниците да се актуализират в регистъра на населението като всяка институция, на която са ѝ нужни, ще ги събира служебно.
Според вносителите удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората, то е напълно излишно и следва да бъде премахнато, като бъде заменено със служебна електронна справка от страна на всеки, който по силата на закон или подзаконов акт следва да обработва тази информация.
Гражданите трябва да спрат да бъдат куриери на администрацията, смята Божанов.
Миналата седмица народни представители от “Да, България” внесоха Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с който се дава възможност натрупаният платен годишен отпуск, придобит по време на бременност и майчинство, да бъде използван почасово от работника или служителя за водене и/или вземане на дете до 12-годишна възраст от и до детско заведение или училище.
И имотните измами ще зачестят.
Това е добра идея, защото някои селски кметове от простотия или нарочно често "забравят" да включат някой от наследниците в удостоверението. Особено когато има казуси, като деца от първи брак, втори брак или наследника е починал преди наследодателя.
Хартиеният носител е още по-рисков в това отношение, защото може да бъде фалшифициран ;) А това с опашките и гишетата води и до проблема с разни посредници, които смазват машината и създават корупционен натиск. Нямаш никакъв практически опит и очевидно си фантазираш наволя.
Ха дано и избирателните списъци да се самопрочистят.
Sory, идеята е глупа–––ва. Доигетализацията у нас не е стгнала краен предел, че да вярвам на бюрокрацията, която до този момент е внасяла данните за наследници. Измамите биха могле да набъбнат, при спорове за наслество да се се оплетат конците, да не забравяме завещанията (!!!) които могат да се появат, дали да вярваме абсолютно на точността регистрите по общити, ами ако между наследниците е постигнат първоначална договорка, кой да се откаже, кой колко дял да получи, абе могат дса се приведет много аргументи против. Напрпаво т ..ъ..па идея.
Тия корумпета живи ли са още, бе? ;)