ПП-ДБ предлага по-лесно уволнение на главния прокурор

"Продължаваме промяната – Демократична България" обяви, че внася промени в Закона за съдебната власт, с които да се създадат гаранции за независимост от политическо влияние върху Висшия съдебен съвет и да се ограничат правомощията на главния прокурор.
Проектът разрширява възможностите за смяна на шефа на прокуратурата, като преди ден дясноцентристката коалиция обвини Борислав Сарафов, че "узурпира" властта в държавното обвинение.
"Предложенията целят да гарантират прозрачен и с по-висока степен на качество избор на ВСС и съдебния инспекторат (ИВСС), които са с отдавна изтекли мандати. Това е поредната стъпка от нашия план за отпор на завладяната държава", каза пред журналисти в парламента съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова.
Проектът има за цел деполитизиране на членовете на ВСС и ИВСС - да не са заемали позиции в парламента, правителството и политическите партии.
"Даваме възможност на магистратите да излъчват повече от половината от състава на инспектората. Ограничаваме т.нар. прокурорски проверки, с които много се злоупотребява и осигуряване правото на защита на лицата, срещу които се извършват тези проверки. Създаваме нов механизъм за освобождаване на главния прокурор по инициатива на много по-широк кръг от органи", обясни бившият правосъден министър и депутат от ПП-ДБ Атанас Славов.
По-голяма възможност за смяна
От формацията предлагат омбудсманът, председателят на ВКС, общото събрание на наказателната колегия на ВКС, пленумът на ВКС и 1/5 от депутатите също да могат да искат освобождаване на главния прокурор. Към момента това е в правомощията само на правосъдния министър и най-малко трима от членовете на ВСС.
"ВСС е задължен до две седмици след влизането на закона в сила да избере нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на ВАС, защото тези, които сега ги изпълняват, са нелегитимни”, допълни Славов.
През 2024 г. по инициатива на ПП-ДБ бяха приети поправки в Закона за съдебната власт. С тях се ограничава срокът, в който временно изпълняващите длъжността шефове на върховните съдилища и прокуратурата могат да заемат длъжността. Промените, които влязоха в сила на 21 януари, предвиждат, че временните началници на върховните съдилища и прокуратурата могат да заемат тази длъжност до 6 месеца.
С наближаването на крайния срок обаче Прокурорската колегия на ВСС направи собствено тълкуване на закона и обяви, че на разпоредбите не важат за Борислав Сарафов. Така той продължава да оглавява временно прокуратурата, която ръководи от 2 години след уволнението на Иван Гешев. Това доведе и до масов протест в столицата на 22 юли, който блокираха "Орлов мост".
За разлика от прокурорите, ВАС предприе различен подход и временният председател на съда Георги Чолаков излезе в отпуск до 30 септември. През това време начело застанаха неговите заместници Маринка Чернева и Любомир Гайдов.
Двойно мнозинство
В мотивите си вносителите отбелязват, че приетите промени в Конституцията от 2023 г. доведоха до разделяне на ВСС на два отделни съвета, но промените бяха отменени от Конституционния съд през 2024 г.
"Съдийската колегия във ВСС продължава да е доминирана от членове, които не са избрани пряко от съдиите (в съотношение 6:8). Това може частично да се компенсира с предложението на Венецианската комисия, възприето и в този законопроект, за въвеждането на процедурата на двойното мнозинство при избора на председателите на ВКС и ВАС", посочват от ПП-ДБ.
От това следва ръководителите на двете върховни съдилища да се избират с мнозинство от пленума на ВСС не по-малко от 17 гласа, плюс мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите.
"В рамките на действащата конституционна уредба даваме възможност на съдиите, избрани от съдии в рамките на ВСС, гласът им да се зачита с по-голяма тежест“, поясни Славов.
Предлага се двойното мнозинство да се въведе и при осъществяването на кариерните и дисциплинарните правомощия от съдийската колегия. Решенията на колегията по тези основни въпроси ще се приемат с мнозинство, не по-малко от 8 гласа и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите.
Деполитизация и прозрачност
Създава се възможност предложения за номиниране на кандидати за членове на ВСС да могат да правят Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети в университети, отговарящи на определени условия.
Номинации на кандидати ще могат да правят чрез народен представител и неправителствени организации, които най-малко пет години са работили активно и имат доказан опит в областта на съдебната реформа, на превенцията на корупцията или в сферата на медийния плурализъм.
Предвидено е също така ВСС да не може да избира главен прокурор и председатели на ВКС и ВАС, ако е изминала повече от 1 година от изтичането на мандата му. За да има повече прозрачност пък заседанията на пленума и колегиите на ВСС ще се качват онлайн и ще се пазят 5 години.
